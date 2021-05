En Ardèche, un rassemblement pro-palestinien s'invite sur le marché d'Annonay

Le comité France Palestine d'Annonay, qui représente la Drôme Ardèche, vient de se réunir ce samedi 15 mai à l'entrée du marché d'Annonay. La vingtaine de manifestants présents a distribué des tracts pour sensibiliser au sort de la population palestinienne et aux affrontements au Proche-Orient.

Rassemblement et tractage à Annonay, ce samedi 15 mai, à l'appel du collectif local France Palestine.

Une vingtaine de membres du comité France-Palestine d'Annonay vient de distribuer des tracts à l'entrée du marché de la ville, ce samedi 15 mai. En ce jour de marché, ils ont tenté de sensibiliser les habitants au sort des populations palestiniennes et à l'escalade armée qui a fait déjà plus de cent morts côté palestinien depuis une semaine.

Le comité France Palestine d'Annonay a distribué des tracts à l'entrée du marché de la ville. © Radio France - Céline Autin

Continuer le lobbying malgré l'enlisement du conflit

N'allez pas croire que les habitants d'Annonay ne s'intéressent pas au sujet. Celles et ceux qui s'arrêtent, en tout cas, prêtent une oreille attentive aux arguments du comité France-Palestine. De nombreux passants disent être choqués par le bilan des victimes et la possibilité d'une guerre.

Pour Luc, membre du collectif, le tractage est l'occasion d'échanger et de démonter quelques idées reçues. Ainsi, quand une passante évoque "l'occupation des Juifs", il l'arrête : "ce sont les Sionistes, c'est tout à fait différents. Il y a des Juifs orthodoxes qui sont contre l'occupation." Et quand elle s'exclame "à notre échelle, on n'y peut rien", il ne manque pas de le contredire : "bien sûr que si, c'est une histoire de rapports de force."

Pancarte au rassemblement pro-palestinien d'Annonay. © Radio France - Céline Autin

C'est aussi ce que veut croire l'organisateur du rassemblement, Jean-Louis Vey, également responsable du comité France-Palestine d'Annonay : "Il y a une partie de la population qui nous suit. Mais ce n'est pas assez. Le gouvernement français ne peut changer d'orientation que s'il y a une pression de la part de la population. On mène aussi des actions auprès des députés et sénateurs de Drôme Ardèche. C'est un travail de longue haleine." À Annonay, le comité a également été rejoint par la CGT, la Libre Pensée et le Parti Ouvrier Indépendant. Le comité France-Palestine annonce un nouveau rassemblement ce dimanche 16 mai de 10h à midi, à Romans-sur-Isère dans la Drome.