En Chine, des centaines de manifestants défient la politique "zéro Covid" du régime

À Pékin, Shanghai ou encore Wuhan, berceau de l'épidémie de Covid-19, la colère se propage en Chine contre la politique sanitaire du pouvoir. Ce dimanche, des manifestations se sont déroulées à travers tout le pays pour protester contre les confinements, démonstration d'hostilité inédite à l'égard du régime du président Xi Jinping. La Bourse de Hong Kong a plongé de plus de 3% lundi à l'ouverture, après ces manifestations. 39.506 cas de Covid ont été recensés dimanche dans le pays, un record quotidien, qui reste néanmoins très faible par rapport à ceux enregistrés ailleurs dans le monde au plus fort de la pandémie.

ⓘ Publicité

Le mécontentement général a été attisé ces derniers jours par plusieurs affaires dans lesquelles les services d'urgence ont été ralentis par les restrictions sanitaires dans certains quartiers, avec des conséquences fatales. À Urumqi, dans la province du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, un incendie dans un immeuble a ainsi fait dix morts jeudi, les confinements en vigueur dans la ville ayant entravé l'arrivée des pompiers sur les lieux selon de nombreux messages sur les réseaux sociaux.

Au moins 400 manifestants à Pékin

Dans le centre de Shangai, dont les 25 millions d'habitants ont connu deux mois d'isolement stricts au début de l'année, des heurts ont éclaté dimanche entre des groupes de contestataires et les forces de l'ordre. Plusieurs centaines de manifestants, déjà dispersés par la police dimanche matin après une première nuit de manifestation, sont revenus sur place dans l'après-midi, appelant le président chinois à "démissionner". Plusieurs personnes ont été arrêtées dans la foulée, les rues bouclées par les forces de l'ordre. Un journaliste de la BBC a été "frappé par la police et arrêté" alors qu'il couvrait ces manifestations, dénonce la chaîne de télévision britannique, avant d'être libéré sans "aucun explication ou excuse".

Au moins 400 personnes se sont aussi rassemblées dans la nuit de dimanche à lundi à Pékin, sur les berges d'une rivière. "Pas de tests Covid, on veut manger !", ont scandé les manifestants, brandissant des feuilles de papier vierges, pour symboliser la censure des protestations par le pouvoir. Ils ont fini par évacuer les lieux, entourés par la police paramilitaire, après avoir fait promettre aux forces de l'ordre que leurs revendications avaient été entendues. Plus tôt dans la journée, entre 200 et 300 étudiants ont de la prestigieuse université Tsinghua ont également manifesté sur leur campus, dans la capitale chinoise.

Des cortèges de contestataires ont aussi défilé dans les rues de Wuhan, presque trois ans jour pour jour après la détection du premier cas mondial de Covid-19 dans cette cité, selon des vidéos diffusées en direct sur les réseaux sociaux.

La télé chinoise censure les supporters sans masque au Qatar

Alors que les Chinois sont toujours soumis à des règles sanitaires strictes depuis trois ans, avec des dizaines de millions d'habitants dans les grandes villes encore concernés par une forme de confinement dimanche, et des tests PCR négatifs exigés presque quotidiennement pour avoir accès à l'espace public, les images du Mondial de football au Qatar ont fait office d'électrochoc pour une partie de la population. Des voix ont ainsi commencé à s'élever pour s'étonner de l'absence du port du masque dans les stades de la compétition. Une lettre ouverte se demandant si la Chine était bien "sur la même planète" que le Qatar et remettant en cause la politique anti-Covid chinoise a fait le buzz ces derniers jours sur la très populaire messagerie WeChat, avant d'être censurée par les autorités.

Depuis dimanche, la chaîne de sports de la télévision chinoise censure donc les images de supporters sans masque à Doha. Dans la retransmission du match Japon-Costa Rica, chaque image montrant des gens de trop près a ainsi été remplacée systématiquement par des images des joueurs ou du stade, ou encore des images de foule prises d'assez loin pour ne pas permettre de distinguer les visages.