En Colombie, une coulée de boue fait plus de 230 morts

Plus de 230 personnes ont trouvé la mort dans une gigantesque coulée de boue qui a dévasté vendredi soir Mocoa , une ville du sud de la Colombie, faisant des centaines de disparus et de blessés. La coulée de boue est due à de fortes pluies qui ont entraîné la forte crue de trois fleuves, des inondations et une immense coulée de boue.

Etat de "calamité publique" déclaré

Pour l'instant, la Croix-Rouge a répertorié 234 morts, près de 200 blessés et 220 disparus. "Nos coeurs sont avec les familles des victimes et les personnes affectées par cette tragédie", a tweeté le président Juan Manuel Santos, qui a pris sur place la direction des secours et déclaré l'état de "calamité publique" pour les "accélérer".

Nuestros corazones están con las familias de víctimas y afectados por esta tragedia. No vamos a desfallecer en su atención #TodosConMocoa pic.twitter.com/KXoM8id1uq — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) April 1, 2017

Les images de cette ville de 40.000 habitants, privée d'électricité et d'eau courante, sont impressionnantes: rues envahies de boue et de rochers, militaires portant des enfants dans les décombres, habitants en larmes, voitures écrasées et déchets partout.

La boue a envahi la ville de nuit. © AFP - .

Un homme au milieu des décombres © AFP - LUIS ROBAYO

Les secours dans le village de Mocoa © AFP - .

Au moins 200 personnes sont encore portées disparues. © AFP - LUIS ROBAYO