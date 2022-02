EN DIRECT - Guerre en Ukraine : des combats en cours à Kiev

L'offensive de la Russie en Ukraine se poursuit ce vendredi pour la deuxième journée consécutive. Des combats se déroulent à Kiev. Les habitants de la capitale ukrainienne se sont réveillés au son des sirènes et d'explosions. La présidence affirme que l'armée russe vise des zones civiles. Cette guerre déclenchée par Vladimir Poutine a déclenché une avalanche de sanctions internationales. Suivez les principaux événements en direct.

L'essentiel

Des combats signalés dans Kiev, la capitale ukrainienne

Le président ukrainien a décrété la mobilisation générale

Au moins 137 morts et 316 blessés selon un bilan ukrainien

La communauté internationale condamne l'offensive russe et commence à mettre en oeuvre des sanctions

La situation en direct

10h58 : après l'annonce du choix du Stade de France pour la finale de Ligue des Champions, l'UEFA annonce que les matches internationaux à domicile qui impliquent l'Ukraine et la Russie se joueront sur terrain neutre.

10h55 : le conflit entraîne une flambée des prix de l'énergie et des céréales, notamment du blé. Cette hausse des cours inquiète les agriculteurs. Dans cet article, le président de la FDSEA des Vosges explique pourquoi.

10h50 : "L'impensable", "le choix du pire", la guerre à nos portes"... le conflit en Ukraine est à la une de tous les journaux français ce matin. Voici un aperçu des unes de la presse de ce vendredi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

10h44 : en raison de la guerre, la finale de la Ligue des Champions de football se jouera finalement au Stade de France, annonce franceinfo. Le match devait initialement être joué le 28 mai à Saint-Pétersbourg en Russie, mais après l'invasion russe en Ukraine, l'UEFA avait demandé une réunion extraordinaire de son comité exécutif ce vendredi matin.

10h25 : L'inquiétude est de plus en plus grande chez les Ukrainiens de France, qui craignent pour la vie de leurs proches. Exemple en Gironde, où cette famille s'est installée il y a 8 ans. "Imaginez, chez vous, des gens sont tués", s'alarme Maxime, 24 ans, qui essaie de prendre de nouvelles de sa famille autant que possible.

10h13 : Des combats sont en cours à l'intérieur de Kiev, la capitale de l'Ukraine. Ils se déroulent dans le nord de ville. Les forces ukrainiennes disent également combattre des unités de blindés russes dans deux localités, Dymer et Ivankiv, respectivement à 45 et 80 km, au nord de Kiev.

10h05 : Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a décrété la mobilisation générale dans la nuit de jeudi à vendredi. Il a sonné le rappel des réservistes sous 90 jours dans toutes les régions ukrainiennes.

9h54 : La guerre déclenchée par la Russie en Ukraine se poursuit ce vendredi, pour la deuxième journée consécutive. Des combats font rage à plusieurs endroits du pays, sur le front Est avec la Russie, le front Nord avec la Biélorussie et également au sud, sur la côte de la mer Noire. Des explosions ont été signalées tôt ce matin à Kiev. Le résumé de ce qui s'est passé cette nuit et ce matin.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix