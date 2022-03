En Gironde, comment aider les populations Ukrainiennes ?

France Bleu a décidé de marquer sa solidarité aux populations ukrainiennes, dans une émission spéciale "Circuit Bleu, côté experts" jeudi 3 mars de 9h30 à 10h. Clement Lebas reçoit Oleksandra Bertin, présidente d' Ukraine Amitié. L'association est à l'origine du rassemblement de soutien organisé le samedi 26 février, place de la victoire à Bordeaux.

Comment se mobiliser pour l'Ukraine en Gironde ?

Les initiatives sont nombreuses en Gironde depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine: Collectes pour financer les besoins des convois humanitaires, dons pour l'aide médicale et caritative, organisation pour accueillir des réfugiés. Oleksandra Bertin nous précisera les besoins et les priorités. Vous pourrez également poser vos questions à notre invité et proposer votre aide au 05 56 19 10 10.