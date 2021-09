EN IMAGES - Éruption d'un volcan dans l'archipel des Canaries

De grandes colonnes de fumées, de cendres et des jets de lave. Le volcan Cumbre Vieja de l'île espagnole de La Palma, dans l'archipel des Canaries s'est réveillé d'un long sommeil qui aura duré 50 ans. Sous haute surveillance depuis plusieurs jours, il est entré en éruption ce dimanche 19 septembre.

"L'éruption a commencé dans la zone de Cabeza de Vaca, à El Paso", a indiqué sur son compte Twitter le gouvernement local de l'île, qui a commencé à procéder à l'évacuation de plus de 1.000 personnes dans les zones habitées les plus proches du volcan. L'évacuation a été rendue obligatoire dans une dizaine de communes placées en alerte maximale et plusieurs refuges temporaires ont été mis en place. "Il est demandé à la population de faire preuve d'une extrême prudence et de rester à l'écart de la zone d'éruption pour éviter tout risque inutile", a alerté le gouvernement local. Cette île est l'une des sept de l'archipel situé au large du nord-ouest de l'Afrique et compte plus de 80.000 habitants.

Les habitants ont été évacués. © AFP - DESIREE MARTIN

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

D'après les projections du gouvernement local, les coulées de lave issues du volcan, situé au centre de l'île, devraient se diriger vers le sud-ouest en direction de zones habitées et boisées, avant d'arriver sur la côte.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le Premier ministre Pedro Sanchez, qui devait aller à New York pour l'assemblée générale des Nations Unies, a décidé de se rendre immédiatement sur place.

Une forte activité sismique dans la région

Le volcan Cumbre Vieja était sous haute surveillance depuis une semaine en raison d'un énorme regain d'activité sismique. Plusieurs milliers de séismes de basse magnitude, allant jusqu'à près de 4 sur l'échelle de Richter, ont été ainsi enregistrés depuis samedi dernier par l'Institut volcanologique des Canaries. Des millions de mètres cube de magma s'étaient par ailleurs déplacés à l'intérieur du volcan tandis que le sol s'était élevé d'environ 10 centimètres dans la zone du volcan.

Les autorités, qui avaient dit à la population de se tenir prête depuis plusieurs jours, ont procédé quelques heures avant l'éruption à l'évacuation des personnes à mobilité réduite dans les communes les plus proches du volcan. Le ministère de l'Intérieur a par ailleurs indiqué que plus de 200 membres des forces de l'ordre avaient été mobilisés avec un hélicoptère. L'armée le sera également.

La dernière éruption du Cumbre Vieja a eu lieu en 1971. D'origine volcanique, l'archipel espagnol des Canaries a connu sa dernière éruption en 2011, sous-marine cette fois, au niveau de l'île d'El Hierro, qui avait entraîné l'évacuation de plusieurs centaines de personnes de certaines zones de cette île.