VIDÉOS - États-Unis : des milliers de partisans de Donald Trump manifestent à Washington

Une semaine après l'annonce de la victoire de Joe Biden, des milliers de manifestants pro-Trump se sont rassemblés ce samedi à Washington pour dénoncer des fraudes électorales, sans toutefois apporter de preuves, et réclamer "quatre ans de plus" pour Donald Trump.

Une marée de drapeaux américains, de casquettes rouges "Make America Great Again" et de pancartes "Halte au vol" recouvrait à la mi-journée la Freedom Plaza, à quelques encablures de la Maison Blanche. Une scène inhabituelle au cœur de la capitale fédérale américaine, qui a voté le 3 novembre à plus de 90% pour Joe Biden, dont Donald Trump et ses plus fidèles soutiens refusent toujours de reconnaître la victoire, annoncée il y a une semaine.

Le président américain a pu apercevoir certains de ses partisans depuis sa limousine blindée en quittant en matinée la Maison Blanche pour se rendre au golf. "Des centaines de milliers de personnes montrent leur soutien à (Washington) DC. Ils n'accepteront pas une élection truquée et corrompue!", a-t-il tweeté dans l'après-midi.

Biden augmente son nombre de grands électeurs

Les résultats de tous les Etats ont désormais été annoncés par les grandes chaînes de télévision américaines. Joe Biden a remporté 306 grands électeurs, contre 232 au président sortant, soit le score inversé de la victoire du milliardaire républicain face à Hillary Clinton en 2016. Un recomptage des votes doit avoir lieu en Géorgie, où l'écart est très faible entre les deux candidats, mais son issue ne changera rien au résultat final : Joe Biden dispose, quoi qu'il arrive dans cet Etat, des 270 grands électeurs nécessaires pour s'ouvrir les portes de la Maison Blanche.

Vendredi soir, Donald Trump s'est exprimé pour la première fois depuis l'élection présidentielle."Je pense que le temps nous dira quelle administration nous aurons, mais quoi qu'il se passe à l'avenir, qui sait, je peux vous dire que cette administration n'imposera pas de confinement", a-t-il déclaré.