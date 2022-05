EN IMAGES - La 2e brigade blindée de Strasbourg teste un nouveau système de commandement en Meurthe-et-Moselle

Depuis dimanche 15 mai et jusqu'à jeudi 19 mai, 600 militaires de la 2e brigade blindée de Strasbourg et environ 170 engins sillonnent la Meurthe-et-Moselle pour un exercice de "haute intensité", prétendant un conflit ouvert avec un ennemi puissant. La 2BB teste un nouveau système de commandement.

Le général Vincent Giraud participe à l'exercice, pour tester la chaîne de commandement. © Radio France - Louise Thomann

Le hangar d'une ferme de Germonville se métamorphose pour l'exercice en poste de commandement et accueille 80 militaires. © Radio France - Louise Thomann

"La chaîne de commandement, c'est la colonne vertébrale, j'oserai même la moelle épinière de la brigade" explique le général Vincent Giraud. C'est par là que transitent les ordres de la hiérarchie vers les hommes et les femmes en opération, et les informations qui remontent du terrain. La 2e BB teste un système en miroir : deux postes de commandement jumeaux, un actif l'autre passif, qui se relayent nuit et jour, ou si l'un d'eux est attaqué.

Du première classe au général, 600 hommes et femmes participent à cet exercice prévu bien avant la guerre en Ukraine. © Radio France - Louise Thomann

Si ce système fait ses preuves, il sera étendu à d'autres brigades, avant d'être déployé sur le terrain.

Les effectifs sont mis dans les conditions "réelles" : un soldat surveille le ciel comme si un ennemi se trouvait à proximité. © Radio France - Louise Thomann

Cet exercice se fait en préparation d'un prochain, de bien plus grande ampleur en 2023, qui rassemblera plus de 10.000 soldats de l'armée de Terre, de l'Air et de l'espace, et de la Marine nationale.