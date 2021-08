EN IMAGES - La Grèce en proie aux flammes depuis 12 jours : plus de 56.000 hectares détruits

La Grèce et la Turquie sont touchées depuis deux semaines par une forte canicule qui favorise d'immenses incendies. Si le feu dans la région d'Athènes est en rémission et que la plupart des incendies en Turquie sont maîtrisés ce dimanche 8 août, les flammes continuent de dévorer l'île grecque d'Eubée, la deuxième plus grande du pays. Cela fait désormais six jours qu'elle est en proie aux feux et la situation est toujours particulièrement inquiétante.

Plusieurs villages ont été détruits. © AFP - ANGELOS TZORTZINIS

Les incendies ont fait huit morts en Turquie, deux en Grèce, ainsi que des dizaines d'hospitalisés. Des dizaines d'habitations ont été détruites et des milliers de personnes ont été évacuées en urgence.

Plus de 1.400 pompiers se battent contre les flammes, dont des renforts envoyés de Chypre, Croatie, Roumanie, Suède, Suisse et d'Ukraine. Samedi, Emmanuel Macron a annoncé que trois Canadairs et 80 pompiers et sauveteurs français avaient été déployés en urgence sur place. "La France se tient aux côtés de la Grèce, durement touchée par de violents incendies", a-t-il sur son compte Twitter.

Des centaines d'habitants de l'île d'Eubée ont été évacués. © AFP - Sotiris DIMITROPOULOS / Eurokinissi

Plus de 70.000 hectares ont brûlé depuis le début de l'année en Grèce, dont 56.000 ces dix derniers jours, selon le Système européen d'information sur les feux de forêts (EFFIS). Quelque 1.700 hectares avaient brûlé en moyenne sur ces dix jours d'été entre 2008 et 2020.