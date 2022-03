EN IMAGES - le convoi humanitaire de Stéphane Ravacley est parti de Besançon vers la Pologne

Environ 25 camions et une quarantaine de chauffeurs se sont élancés dans la nuit de ce samedi à dimanche de Besançon vers la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Le convoi, organisé à l'initiative du boulanger bisontin Stéphane Ravacley, va distribuer des denrées alimentaires, des vêtements et des médicaments aux réfugiés ukrainiens. Les camions, avec leur cargaison de plus de 200 mètres cube, devraient arriver dans la commune de Przework dans la nuit de dimanche à lundi. La ville d'arrivée a été changée au dernier moment. La destination initiale, la ville de Chlem, était trop risquée au vu de sa proximité avec la Biélorussie.

Outre les poids-lourds, de nombreuses camionnettes et deux ambulances ont pris le départ vers la Pologne. © Radio France - Dylan Jaffrelot

Un départ avec plus de deux heures et demie de retard

Initialement le convoi devait partir aux alentours de 23 heures. Finalement les camions et autres véhicules se sont alignés vers 1h30 du matin sur le boulevard Léon Blum à Besançon.

Dernier briefing pour les chauffeurs avant le départ. © Radio France - Dylan Jaffrelot

Une petite centaine de bénévoles ont aidé à charger les camions.

Les bénévoles mettent la dernière main au chargement. © Radio France - Dylan Jaffrelot

La maire de Besançon Anne Vignot (ici aux côtés de Stéphane Ravacley) est venue assister au départ. © Radio France - Dylan Jaffrelot

Ce qui a retardé le convoi c'est l'attribution des véhicules à leurs occupants. En une journée le nombre de camion est passé de 15 à 25. En plus des bénévoles, certaines personnes d'origine Ukrainienne se sont jointes au convoi.

Je ne pouvais pas rester chez moi à regarder ce qu'il se passe en Ukraine depuis ma télévision" - Olena, habitante de Franois, d'origine Ukrainienne.

Olena, d'origine ukrainienne, s'est jointe au convoi. © Radio France - Dylan Jaffrelot

Le trajet, de plus de 1500 km, doit durer environ 24 heures.