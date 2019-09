EN IMAGES | Les Britanniques de Dordogne manifestent contre le Brexit à Bergerac

Bergerac, France

Certains pleins d'espoir, d'autres résignés : une centaine de Britanniques de Dordogne ont manifesté ce samedi 7 septembre à Bergerac. Contre le Brexit et la politique du Premier ministre ils suivent avec grand intérêt les récents revers politiques essuyés par Boris Johnson. Certains espèrent même une prise de position de la reine d'Angleterre, en faveur d'un nouveau référendum.

Parmi les manifestants ce samedi, Christian. Il est de ceux qui voient dans les récents revers de Boris Johnson la possibilité d'une "sortie douce", voire d'un nouveau référendum. "Ces derniers jours, le Premier ministre a échoué à dissoudre le Parlement, et les députés ont voté une proposition de loi pour l'obliger à demander un nouveau report, explique le retraité français. J'espère, pour ma femme qui est anglaise et pour tous les Anglais qui sont en France, mais aussi les Européens qui sont en Angleterre, que ça va faire bouger les choses !"

D'autres sont bien moins optimistes. Sonia vit en France depuis 14 ans avec son mari et leurs 3 enfants. "Il y a des gens qui disent que Boris Johnson ne respectera pas la loi si on veut l'obliger à demander un report!", s'inquiète-t-elle. Pour la mère de famille, le Premier ministre "est un clown". Avec son mari, elle a lancé une procédure de naturalisation française pour toute la famille dès 2016 : "au moins aujourd'hui on est tranquille, beaucoup moins inquiets !".

"On est dans une situation très compliquée aujourd'hui ! Ce Brexit, c'est une hérésie !" expliquent les manifestants © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

Sonia et son fils Oli habitent à Mussidan. Toute la famille a demandé à être naturalisée lors du premier référendum © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

Certains "Britanniques de Dordogne" habitent en France depuis plus de 20 ans et ne se voient pas quitter le pays © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

Sur certains panneaux, les propos hostiles et le langage fleuri fusent contre Boris Johnson et le Brexit © Radio France - Clémence Gourdon Negrini