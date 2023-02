EN IMAGES - Les pompiers humanitaires Français envoient 7 secouristes Ligériens en Turquie après le séisme

Dans le sous-sol de la caserne de la Métare, à Saint-Étienne, les bénévoles des Pompiers humanitaires Français s'activent. Dans de grandes caisses de métal, ils empilent casques, gants médicaux, masques chirurgicaux et compresses stériles. Quelques heures après le séisme qui a frappé le Sud de la Turquie, une équipe de sept pompiers ligériens est mise sur pied. Ils partiront mardi 7 février pour porter secours aux populations touchées par le tremblement de terre.

Chaque heure ou presque, le bilan s'est alourdi. Les services de secours dénombrent ce lundi soir 1.762 morts en Turquie et 1.300 en Syrie. L'aide internationale arrive. Parmi les sept volontaires ligériens, Pauline Meunier va intervenir pour la première fois sur une zone touchée par un séisme*. "Le maître-mot sera de s'adapter, par ce qu'un pompier professionnel en métropole n'a pas été confronté à une aussi grosse catastrophe naturelle. Il y aura beaucoup de choses à gérer et en même temps on ne sera que des petites mains au milieu d'une immensité de ruines."*

Les pompiers humanitaires Français emportent avec eux leur matériel pour être immédiatement opérationnels sans dépendre de leurs homologues turcs. © Radio France - Louise Thomann

Avant le départ, elle et ses collègues pourront compter sur les conseils de Gérard, bénévole de l'association et pompier retraité. Il est intervenu plusieurs fois avec l'association sur des terrains pareils, notamment à Haïti, en 2010. "Quand on arrive, on est perdu. Tout est par terre, il n'y a plus de maisons, plus de bâtiments. Mais on se reprend vite : dans l'action, l'adrénaline monte et on s'y met."

Cette mission est centrée autours du soin aux victimes : les PHF emportent donc du matériel médical ainsi que des médicaments pour s'occuper des blessés. © Radio France - Louise Thomann

Leur départ a failli être reporté à cause de fermetures d'aéroports dans les zones sinistrés. Finalement, ils partiront bien mardi comme prévu : direction d'abord Ankara, avant de rejoindre la région de l'épicentre par la route. Leur mission doit durer une semaine, mais les PHF prévoient déjà d'envoyer une deuxième équipe la semaine prochaine.