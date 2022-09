EN IMAGES - Mort de la reine Elizabeth II : l'hommage de la presse internationale

Au lendemain de la mort de la reine Elizabeth II à l'âge de 96 ans, les journaux du monde entier rendent hommage à une souveraine hors du commun et à la longévité remarquable. Passage en revue des Unes de la presse en images.

Le monde entier est sous le choc au lendemain de la mort de la reine Elizabeth II à l'âge de 96 ans dans son château écossais de Balmoral. Les journaux du monde entier rendent hommage à la souveraine britannique. "We loved you Ma'am", affiche la Une du Sun, l'un des nombreux journaux britanniques à afficher un portrait d'une reine tant aimée.

En France, le Parisien a choisi un portrait souriant de la monarque avec le titre "Nous l'avons tant aimée" pour marquer la fascination qu'inspirait Elizabeth II à de nombreux Français. Ci-dessous, retrouvez une sélection des Unes de journaux du monde entier pour célébrer cet événement à la résonnance internationale.

La presse britannique

La Une du Sun, l'un des principaux tabloid britannique :

La Une du Sun, l'un des principaux tabloid britannique - The Sun

La Une du Guardian, quotidien britannique :

La Une du Guardian - The Guardian

La Une du Times :

La Une du Times - The Times

"Our hearts are broken" (Nos coeurs sont brisés) titre le Daily Mail sur sa Une :

"Queen of all our hearts" (La Reine de tout nos coeurs) pour le Daily Telegraph :

La Une du Daily Telegraph - The Daily Telegraph

"Thank you", titre simplement le Daily Mirror :

La Une du Daily Mirror - Daily Mirror

Un portrait de la reine Elizabeth dans un paysage écossais en Une du Herald, journal d'Ecosse, lieu de la résidence de Balmoral où la souveraine est décédée :

La Une de The Herald - The Herald

La presse française

Les journaux français affichent eux aussi des portraits de la reine au lendemain de sa mort. "L'adieu à la reine" pour le Figaro, "La peine de coeur" pour Libération, "Nous l'avons tant aimée" pour Le Parisien, découvez l'hommage de la presse française.

La Une du Figaro

La Une du Figaro - Le Figaro

La Une de Libération

La Une de Libération - Libération

La Une du Parisien

La Une de La Croix

La Une du Paris Match

La Une de Paris Match - Paris Match

La Une de Point de vue

Les Unes de différents journaux de la presse quotidienne régionale

La presse internationale

Cheffe d'Etat de 15 royaumes, le décès de la reine a marqué le monde entier.

La Une de El Pais, Espagne

La Une de El Pais en Espagne - El Pais

"Le monde pleure la reine" pour Bild, journal allemand

La Une de Bild - Bild

La Une du prochain New Yorker