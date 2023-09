EN IMAGES - New York inondée par des pluies torrentielles, l'état d'urgence déclaré

L'état d'urgence a été déclaré pour New York, Long Island et dans la vallée de l'Hudson.

"Si vous êtes chez vous, restez chez vous, si vous êtes au travail, ou à l'école, restez à l'abri", a prévenu le maire de New York, Eric Adams. Des pluies très torrentielles tombées dans la nuit de jeudi à vendredi dans le nord-est des États-Unis ont partiellement paralysé la mégapole.

Des images montrent des véhicules circulant difficilement sur des routes submergées, voire totalement bloqués avec de l'eau jusqu'aux fenêtres , des commerçants cherchant tant bien que mal à dégager l'eau de leurs boutiques et des stations de métro inondées.

"Nous le savons, cette évolution de la météo est le résultat du changement climatique", a martelé le commissaire à la protection environnementale de la ville de New York, Rohit Aggarwala. "Et la triste réalité est que notre climat change plus vite que notre infrastructure ne peut y répondre", a-t-il ajouté.

L'état d'urgence déclaré

Les autorités locales ont déclaré l'état d'urgence pour la mégapole de 8,5 millions d'habitants, ainsi que Long Island à l'est et la vallée de l'Hudson, des régions régulièrement touchées par les inondations. D'après les services météo, les intempéries sont susceptibles d'atteindre 5 cm par heure et pourraient atteindre 18 cm au total dans certaines zones, résultat d'une dépression le long de la côte mi-Atlantique, qui attire l'air humide de l'océan.

La situation est prise au sérieux à New York, où l'ouragan Ida avait causé en septembre 2021 la mort de 13 personnes (et plusieurs dizaines d'autres victimes dans la région), la plupart prises au piège dans les sous-sols de maisons transformés en appartements dans les arrondissements de Brooklyn et du Queens, dans une ville aux prises avec une sévère crise du logement. "Si vous habitez dans ces quartiers, dans un appartement en sous-sol ou dans une zone inondable, assurez-vous d'être prêts à pouvoir monter vous mettre à l'abri dans des étages plus élevés", a mis en garde le commissaire à la gestion des situations d'urgence de la ville, Zach Iscol.

Dans le métro, plusieurs lignes très empruntées de l'arrondissement de Brooklyn ont été fermées vendredi matin et la circulation est limitée dans l'ensemble de ce vieillissant réseau souterrain, l'un des plus vastes au monde avec plus de 30 lignes et quelque 420 stations.

Une portion de la voie rapide qui longe l'East River à Manhattan, la "FDR Drive", cruciale pour désengorger le trafic, a aussi été fermée alors que des véhicules s'y trouvaient à l'arrêt. L'aéroport de La Guardia a annoncé de son côté que tous les accès au terminal A étaient "actuellement fermés", perturbant partiellement le trafic aérien.