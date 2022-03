EN IMAGES - Près d'un millier de personnes défilent en soutien à l'Ukraine dans la Loire

Après dix jours de guerre en Ukraine, près d'un millier de personnes a manifesté dans la Loire samedi 5 mars contre l'invasion russe. Elles étaient 500 dans le cortège à Saint-Étienne et 450 dans les rues de Roanne selon la police.

Cinq-cents personnes dans les rues de Saint-Étienne, c'est deux-cents de plus que la semaine précédente.

"Il faut faire plus!" encourageait un homme au micro. Il a été entendu : 500 personnes ont défilé samedi 5 mars entre la place Jean-Jaurès et la Place du Peuple à Saint-Étienne contre l'invasion russe en Ukraine. Soit 200 manifestants de plus que la semaine précédente. Ils étaient 450 à Roanne. Ces manifestations appellent au retour de la paix en Europe.

"Bien sur, manifester n'arrêtera pas les bombes" concède François, un jeune Stéphanois. Mais les images des foules dans les rues peuvent aider. Vanessa en est persuadée : elle est en contact avec une famille ukrainienne qui habite à Korosten, dans l'oblast de Jytomyr. Elle a accueilli le fils chez elle pendant 8 ans pour les vacances. "Cette semaine je leur ai envoyé des photos des manifestations, des dessins, et ils me disaient que ça leur faisait vraiment chaud au cœur qu'on pensait à eux."

Accueillir les réfugiés

Carmen, déléguée de sa classe de CM2, envisage de collecter des jouets pour les donner aux enfants ukrainiens. © Radio France - Louise Thomann

Plusieurs manifestants se disent prêts à accueillir des réfugiés chez eux quand ils ont une chambre de libre. D'autres ont fait des dons à la Croix-Rouge ou aux associations humanitaires. Le mari de Vanessa est parti en Allemagne, récupérer la mère et la sœur de leur ami ukrainien qui ont fui l'Ukraine et se trouvent actuellement en Pologne. Et tous saluent les nombreuses initiatives mises en place depuis ces 10 jours de conflits.

Vanessa se prépare à accueillir chez elle une maman ukrainienne et sa fille de 7 ans. Les trois fils et le père, tous adultes, ont dû rester au pays pour se battre. © Radio France - Louise Thomann

