EN IMAGES - Près de 150 à Limoges ce vendredi soir en soutien au peuple ukrainien

Il y a un an, jour pour jour ce vendredi, la Russie de Vladimir Poutine envahissait l'Ukraine. Un an après, beaucoup on du fuir leur pays. Certains ont trouvé refuge en Limousin. Ce vendredi soir à Limoges, une manifestation de soutien a été organisée place de la République.

Près de 150 personnes se sont rassemblées ce vendredi soir à Limoges en soutien au peuple ukrainien. © Radio France - Philippine Thibaudault Journée spéciale sur France Bleu Limousin ce vendredi, un an après le début de l'invasion russe en Ukraine . En soutien à la population ukrainienne, une manifestation a été organisée ce vendredi soir, place de la République, par l'association Ukrainka qui accompagne les réfugiés à Limoges depuis le début de la guerre. Près de 150 personnes se sont rassemblées. ⓘ Publicité L'hymne ukrainien a été chanté, en présence de Limougeauds solidaires et de familles de réfugiés. L'Hôtel de ville de Limoges sera d'ailleurs illuminé de bleu et de jaune ce vendredi soir, les couleurs de l'Ukraine. À lire aussi Un an de guerre en Ukraine : le Secours populaire de Haute-Vienne envoie un troisième convoi en Roumanie Des familles de réfugiés ukrainiens étaient présentes, ce vendredi soir place de la République à Limoges. © Radio France - Philippine Thibaudault À réécouter Un an de guerre en Ukraine : Brive aux côtés de Melitopol, commune ukrainienne jumelée à la cité gaillarde Ma France : Mieux vivre Après vous avoir interrogés sur les "économies d'énergie", nous avons choisi de nous intéresser à vous, via cette nouvelle consultation citoyenne, lancée avec Make.org . Que faites-vous ou que voudriez faire pour améliorer la qualité de votre quotidien, de votre vie même ? Bien-être, activités physiques, alimentation, activités créatives, voyages, réorientation professionnelle, changement de vie, valeurs familiales, etc. : partagez avec les autres vos bonnes idées, actions et réflexions.