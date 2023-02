Environ 250 personnes se sont rassemblées ce samedi 25 février en milieu d'après-midi sur le mail François Mitterrand à Rennes, en soutien au peuple ukrainien. Une mobilisation à l'appel de l'association Solidarité Bretagne Ukraine et du Comité rennais du Mouvement de la paix, un an après le début de l'invasion russe .

ⓘ Publicité

Le rassemblement était fixé à 15 heures sur le mail François Mitterrand ce samedi. © Radio France - Raphaël Aubry

Après quelques prises de parole, le cortège s'est élancé dans les rues du centre-ville, en passant par la place de Bretagne, le boulevard de la Liberté et la place de la République.

De nombreuses familles ukrainiennes étaient présentes, ainsi que des rennais qui appellent à la fin de la guerre. Sur des pancartes, il était possible de lire : "365 jours de résilience et de résistance", "365 jours de crimes russes contre les civils", "487 enfants sont morts à la suite de l'agression russe", ou encore "Cela fait un an aujourd'hui. Tu nous manques cruellement, papa".