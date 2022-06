EN IMAGES - Pour la fin du jubilé, apparition surprise de la reine Elizabeth II au balcon de Buckingham

Largement absente de son jubilé de platine par soucis de santé, la reine Elizabeth II a ravi les Britanniques ce dimanche avec une apparition surprise au balcon du palais de Buckingham, lors du dernier jour de célébrations. La monarque de 96 ans, qui a du mal à marcher, est restée à l'écart des principales festivités organisées pour ses 70 ans de règne, une longévité record. Elle n'a assisté ni à la cérémonie religieuse vendredi, ni samedi aux courses hippiques, pas plus au concert géant devant son palais, et ne s'est pas exprimée en public.

"Je reste déterminée à vous servir"

Accompagnée de ses héritiers les princes Charles et William notamment, elle a salué les dizaines de milliers de personnes massées sur le Mall, l'avenue menant au palais. Appuyée sur une canne, vêtue de vert, elle est restée le temps que soit joué l'hymne "God Save The Queen" puis est repartie. "Je suis profondément touchée que tant de personnes soient descendues dans les rues pour célébrer mon jubilé de platine", a déclaré la monarque dans un message rendu public par Buckingham Palace et signé de sa main. "Bien que je n'ai pas assisté à chaque événement en personne, mon cœur est avec vous tous; et je reste déterminée à vous servir au mieux de mes capacités, soutenue par ma famille", a-t-elle ajouté.

Dans tout le Royaume-Uni, des dizaines de milliers de déjeuners et pique-niques entre voisins ont été organisés dimanche malgré une météo pluvieuse pour célébrer joyeusement le règne historique d'une reine extrêmement populaire. A Windsor, 488 tables avaient été dressées sur l'allée menant au château où réside la reine, et une parade géante a eu lieu dans les rues de Londres. Les dernières festivités ont mis un point final à quatre jours de parenthèse pour les Britanniques.

Le prince Charles, mais aussi William, Kate et leurs enfants entourent la reine. © AFP - HANNAH MCKAY / POOL / AFP

La parade pour la fin des célébrations du jubilé de platine, dans les rues de Londres. © AFP - HANNAH MCKAY / POOL / AFP

Le prince Charles et son petit-fils le prince Louis pendant la parade. © AFP - Frank Augstein / POOL / AFP

Les Britanniques ont organisé des pique-niques géants partout au Royaume-Uni ce dimanche, comme ici à Alfriston, dans le Sussex. © AFP - Glyn KIRK / AFP