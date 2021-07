EN IMAGES - Un deuil national et des paysages dévastés après les inondations en Allemagne et en Belgique

La décrue laisse place à d'effroyables images en Allemagne et en Belgique, après les inondations qui ont fait au moins 165 morts dans les deux pays depuis mercredi soir. Ce samedi, les habitants entament les travaux de déblaiement et de reconstruction. Des hommages aux victimes vont être organisés.

Voitures retournées, arbres arrachés, toitures arrachées, chaussées couvertes de boue... les dégâts sont nombreux ce samedi et laissent imaginer l'horreur des derniers jours dans certaines communes de l'ouest de l'Allemagne et de la Belgique. La zone a été touchée par d'importantes inondations depuis mercredi soir. L'Allemagne compte au moins 141 décès et la Belgique 24 et des centaines de blessés. Les crues ont aussi fait des dégâts au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suisse. Par ailleurs, sept départements français sont toujours en vigilance orange.

Dans l'ouest de l'Allemagne traversé par l'axe du Rhin, ce sont surtout de petits cours d'eau, peu protégés, qui sont sortis brutalement de leur lit sous l'effet de pluies en forme de déluge, envahissant des dizaines de zones habitées construites souvent sur des zones inondables. L'heure est désormais au déblaiement et aux hommages aux victimes. Un journée de deuil national aura lieu mardi en Belgique.

Déblaiement et hommages aux victimes

En Allemagne, la chancelière Angela Merkel se rendra ce dimanche sur les lieux des inondations, notamment dans le village de Schuld en Rhénanie-Palatinat, qualifié de "martyr" car tout ou presque y a été détruit par les crues. Angela Merkel a déjà qualifié cette catastrophe de "tragédie" nationale et promis toute l'aide de l'Etat pour participer aux réparations et à la reconstruction. Ce samedi, le président allemand Frank-Walter Steinmeier s'est lui rendu dans la ville d'Erftstadt, dans la région voisine de Rhénanie du Nord-Westphalie, dont une partie s'est littéralement affaissée suite à un glissement de terrain consécutif aux inondations.

L'armée allemande a été mobilisée pour venir en aide aux sinistrés. © AFP - David Young / DPA / dpa Picture-Alliance

La ville allemande de Bad Neuenahr-Ahrweiler est l'une des plus touchées du pays. L'Ahr est sortie de son lit et a atteint jusqu'à 2,5 mètres de hauteur en emportant tout sur son passage.

La ville de Bad Neuenahr-Ahrweiler a été particulièrement touchée. © AFP - THOMAS FREY / DPA / dpa Picture-Alliance

L'heure est désormais au déblaiement. © AFP - CHRISTOF STACHE

Les dégâts sont innombrables. Outre l'électricité, qui est coupée pour encore plusieurs jours, et le réseau téléphonique quasi-inexistant, les conduites de gaz sont inutilisables. Elles ne pourront pas être remises en état avant plusieurs mois. Des conditions qui compliquent encore davantage la recherche des personnes portées disparues.

En Belgique également, à mesure que l'eau se retire, "nous allons probablement encore trouver des situations catastrophiques", a jugé la bourgmestre de Liège, Christine Defraigne. Dans ce pays, le bilan encore provisoire est "sans aucun précédent", a affirmé le Premier ministre Alexander de Croo.

La commune de Rochefort, en Belgique, fait partie des plus touchées. © AFP - Dursun Aydemir / ANADOLU AGENCY