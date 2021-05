EN IMAGES - Un rassemblement de soutien au peuple palestinien devant la Préfecture de la Mayenne

Ce mardi 18 mai, à 18h, à l'appel de l'association "France Palestine Solidarité 53", une soixantaine de personnes se sont rassemblées devant la Préfecture de la Mayenne, à Laval, pour soutenir le peuple palestinien, "face à l'agression des suprémacistes israéliens à Jérusalem, face à l'armée israélienne à Gaza".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les manifestants demandent à Emmanuel Macron et à l'Union Européenne d'agir rapidement pour la paix.

Soutien au peuple palestinien en Mayenne © Radio France - g.treille

Bruxelles a d'ailleurs appelé à "un arrêt immédiat de toutes les violences et à la mise en œuvre d’un cessez-le-feu" entre Israël et les Palestiniens.

Soutien au peuple palestinien, en Mayenne © Radio France - g.treille

La diplomatie s'est intensifiée alors que de nouveaux bombardements israéliens et des tirs de roquettes du Hamas palestinien ont été recensés ce mardi.

Soutien au peuple palestinien, en Mayenne © Radio France - g.treille

Depuis le début de ces nouvelles violences, le 10 mai dernier, plus de 200 personnes, dont des enfants, ont été tuées, la plupart sont Palestiniens. Cette crise "a le potentiel de déclencher une crise sécuritaire et humanitaire incontrôlable et d'encourager davantage l'extrémisme" a alerté dimanche le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.