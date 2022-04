En Mayenne, un réfugié ukrainien sillonne le département pour aider les enfants scolarisés

Nezar Tamimi est arrivé à la fin du mois de mars en Mayenne, avec sa famille. Cet homme est quadrilingue. Originaire de Kiev, Nezar Tamimi, 53 ans, sillonne le département tous les jours dans les écoles, les collèges et les lycées pour rencontrer les élèves ukrainiens. Leur intégration se passe bien, mais il y a un obstacle de taille pour l'instant. "Comme vous le savez, c'est la barrière de la langue. Ça pèse lourd et parfois les enfants s'ennuient dans les classes, parce que ça dure longtemps. Ils attendent et ils ne comprennent pas" explique-t-il.

Cet homme est engagé jusqu'à la fin de l'année scolaire par l'Éducation Nationale. Son rôle est très important aussi pour les parents d'élèves ukrainiens. "Ils ont besoin de comprendre le système d'éducation français parce que ça change de l'Ukraine. Ils s'inquiètent pour la scolarité de leurs enfants. Donc on essaie de les rassurer" continue Nezzar Tamimi.

Il connaît bien la France. Cet ukrainien a fait des études à la Sorbonne au début des années 2000, a occupé un poste à l'ambassade de France à Abou Dhabi. Le quinquagénaire était aussi traducteur dans des entreprises militaires françaises récemment. "C'est un beau pays la France. Son peuple aussi, il est accueillant. Pour moi, si j'ose dire, la France c'est le pays natal de mes études" sourit le réfugié. Pour aider au quotidien les enfants dans les établissements scolaires de la Mayenne, Nezar Tamimi a besoin de se déplacer. Le conseil départemental vient de lui prêter un véhicule pour la fin de l'année.

"Quand est ce que je meurs ?"

Avec sa famille installée dans un logement à Laval, l'enseignant tente d'oublier la guerre. Ils ont assisté pendant un mois à des scènes de combats. Ses enfants sont particulièrement marqués. "Mon fils, il a 10 ans, et il répète tout le temps à sa mère : "Quand est ce que je meurs ?". Et puis l'autre, l'aîné, chante la sirène d'alerte à la maison... donc on voit que les enfants sont très touchés par ça. On essaye bien sûr de les rassurer, de les calmer. Et puis maintenant ils ont commencé l'école donc au contact des autres enfants ils vont essayer d'oublier" espère le papa.