En plein scandale de la viande avariée au Brésil, Stéphane Le Foll demande à l'Europe de protéger ses consommateurs

Le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll demande à la Commission européenne de renforcer ses contrôles, après la révélation d'un trafic de viande avariée de très grande ampleur au Brésil. Quatre entreprises mises en cause étaient agréées pour exporter vers l'Union européenne.

La Commission européenne demande au Brésil de suspendre ses exportations

"Une première liste de 21 entreprises brésiliennes impliquées dans ce trafic a été communiquée hier, dont quatre établissements agréés pour exporter vers l’Union européenne. D’ores et déjà, la Commission européenne a demandé aux autorités brésiliennes de suspendre leurs exportations", précise le ministre de l'Agriculture. Stéphane Le Foll demande aussi à ses services "de renforcer les contrôles à l’importation pour les lots de viande en provenance du Brésil". Une réunion des chefs des services vétérinaires des Etats membres de l’Union européenne se tiendra ce vendredi. Plusieurs gros importateurs, dont la Chine et Hong Kong, ont quant à eux décidé de suspendre tous les achats de viande en provenance du Brésil, qui est le premier exportateur mondial de bœuf et de volaille.

Salmonelles, substances cancérigènes, fausses étiquettes et corruption

Ce scandale mêle la présence de bactéries de type salmonelle, l'usage de substances cancérigènes et d'étiquettes falsifiées pour camoufler la viande avariée. "Des fonctionnaires recevaient des pots-de-vin pour émettre des certificats sanitaires sans avoir effectué d'inspections", a indiqué la police fédérale en dévoilant vendredi ce réseau de commercialisation de viande impropre à la consommation. Plusieurs petites entreprises du secteur frigorifique n'ont pas hésité à utiliser "des substances cancérigènes pour masquer l'aspect et l'odeur des produits avariés", a dénoncé le commissaire Mauricio Moscardi Grillo. Un entrepôt utilisait de l'acide sorbique, un "agent décontaminant qui se mélange avec les produits pour diminuer la contamination bactérienne et masquer les odeurs et autres caractéristiques de la viande pourrie". Dans un autre entrepôt, la police a dénoncé le changement d'étiquettes pour falsifier la validité de produits déjà périmés. Les enquêteurs ont également détecté la présence de bactéries de type salmonelle dans des produits de l'entreprise BRF, qui ont été exportés.