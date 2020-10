En Pologne, les femmes manifestent pour défendre leur droit à l'avortement

FRANCOIS DEVOS / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

"Nous en avons assez !", "Barbares !" : le cri des manifestantes polonaises a résonné dans les rues et les églises ce weekend. Des milliers de femmes se sont ainsi rassemblées dimanche dans les villes de Gdansk, Cracovie, Lodz, Rzeszow, ainsi que dans des douzaines de villes traditionnellement plus conservatrices.

Jeudi dernier, le Tribunal constitutionnel polonais a proscrit l’IVG en cas de malformation grave du fœtus, une décision a priori définitive, et contestée par l’opposition libérale et des organisations de défense des droits des femmes. Le jugement restreint le droit à l’avortement aux seuls cas de danger de mort pour la femme enceinte, et de grossesses résultant d’un viol ou d’un inceste.

200.000 avortements clandestins par an

Il y a moins de 2.000 avortements légaux en Pologne chaque année, à 98% pour des malformations du fœtus. Des actes désormais illégaux. Une catastrophe pour les associations féministes qui estiment déjà les avortements clandestins à 200.000 par an dans le pays.

L'argument majeur des opposants au jugement est que cette quasi interdiction met la vie des femmes en danger en les forçant à mener à terme des grossesses non-viables, tandis que ses partisans assurent que cela évitera l'avortement de fœtus diagnostiqués avec une trisomie 21.