En Syrie, les forces antijihadistes annoncent la chute des dernières positions de l'organisation Etat islamique

Les Forces démocratiques syriennes, les forces arabo-kurdes soutenues par les Etats-Unis, ont annoncé samedi la fin du "califat" autoproclamé il y a près de cinq ans par le groupe Etat islamtique. Elles ont conquis le dernier territoire tenu à l'est de la Syrie, dans la poche de Baghouz. .

Selon les Forces démocratiques syriennes, c'est la fin du "califat" autoproclamé il y a près de cinq ans par le groupe Etat islamique en Syrie. A l'issue de plusieurs mois de combat, les forces arabo-kurdes, soutenues par les Etats-Unis, ont annoncé ce samedi avoir conquis le dernier territoire tenu par l'organisation jihadiste, le village de Baghouz, à l'est de la Syrie, près de la frontière irakienne. En 2017, l'EI avait déjà été défaite en Irak.

L'assaut contre cette poche de Baghouz, lancé début février, a été appuyé dans les airs par la coalition internationale soutenue par les Etats-Unis, mais ralentie par la sortie de l'enclave de dizaines de milliers de personnes, dont des milliers de jihadistes qui se sont rendus, ainsi que leurs familles. D'après les Forces démocratiques syriennes, plus de 67.000 personnes ont quitté la poche de l'EI depuis le début de l'année 2019, dont 5.000 jihadistes arrêtés après leur reddition.

La village de Baghouz le 22 mars 2019. © AFP - GIUSEPPE CACACE

A son apogée en 2014, l'organisation Etat islamique contrôlait un territoire aussi vaste que la Grande-Bretagne en Irak et en Syrie, où elle a fait régner la terreur. Ces deux dernières années, son territoire s'est réduit à une peau de chagrin, avec la multiplication des assauts contre l'organisation jihadiste. Malgré cette défaite territoriale, l'EI a semble-t-il déjà entamé sa mue en organisation clandestine et parvient toujours à mener des attaques sanglantes.

La bataille contre l'EI était le principal front de la guerre en Syrie qui a fait plus de 370.000 morts depuis mars 2011, le régime syrien de Bachar al-Assad, soutenu par la Russie et l'Iran, ayant reconquis près des deux-tiers du pays. La guerre en Syrie, déclenchée par la répression de manifestations prodémocratie, s'est complexifiée au fils des ans avec l'implication de puissances étrangères et de groupes jihadistes.