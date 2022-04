"En tant qu'élu, on doit se mobiliser !" Pierre Suzzarini, maire de Mens, part à la frontière ukrainienne

France Bleu Isère : vous partez à combien et avec quoi dans vos bagages ?

Pierre Suzzarini : Nous partons avec cinq véhicules, quatre véhicules neuf places et un véhicule fourgon. On emmène du matériel collecté : un petit peu de vêtements, beaucoup de médicaments, de la nourriture, beaucoup de produits d'hygiène, pour les enfants et pour les adultes. Voilà en gros les besoins qui se font sentir aujourd'hui.

Vous partez à la frontière avec la Slovaquie et la Pologne ?

Disons que le convoi de cinq véhicules fait une étape à Prague lundi soir et après, va être séparé en deux. Il y a une partie qui va aller à Ubl'a, à la frontière entre la Slovaquie et l'Ukraine, pour déposer beaucoup de matériel pour une ONG et pour potentiellement prendre un ou deux réfugiés ukrainiens. L'autre partie du convoi va à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine au niveau de Lviv, où là, on dépose du matériel médical et de la nourriture. Et là, on a pas mal de réfugiés qui ont été identifiés pour revenir dans la région grenobloise.

Parce que vous avez l'intention de revenir avec 24 réfugiés ukrainiens. Vous avez organisé d'ailleurs leur accueil en Isère ?

Les 4 X 9 places nous permettent de ramener 24 personnes. Sur ces 24 personnes, il y en a la moitié qui sera laissée sur la région grenobloise : Moirans, Voreppe, Saint-Martin de la Cluse, parce qu'ils arrivent par l'intermédiaire d'une association sur Grenoble et l'autre partie viendrait donc jusque dans le Trièves. Là, il y a tout un collectif qui s'est organisé pour gérer l'accueil, effectivement.

Beaucoup de personnes sont mobilisées. Est-ce que c'est une volonté des habitants ?

C'est une forte sensibilité. D'une part, parce que tout le monde est touché par ce conflit en Ukraine, c'est certain. Mais en plus, dans le Trièves, on a un peu cette culture d'accueil de longue date de par notre histoire, puisque historiquement, c'est un pays protestant qui a subi l'exil. Donc voilà, c'est resté un petit peu dans les gènes et surtout, depuis un certain nombre d'années maintenant, on a une association, le C.A.R.T.E (Collectif d'accueil de réfugiés du Trièves), qui accueille des réfugiés. C'est plutôt des réfugiés africains, syriens, arméniens. Mais cette culture de l'accueil est très prégnante sur le territoire.

On a vu depuis le début de ce conflit beaucoup de personnes, mais plutôt des habitants qui partent à cette frontière. Pourquoi vous, en tant que maire de Mens, vous décidez de partir avec ce convoi ?

D'une part, parce que je pense qu'en tant qu'élu, on doit aussi se mobiliser. La bonne volonté des uns et des autres, c'est très bien, mais il faut aussi que les collectivités s'emparent de cette problématique-là et fassent leur part du travail. Parce que je suis à la tête d'une équipe qui a été élue sur la transition et sur le social, et sur un monde inclusif où tout le monde a sa part et tout le monde doit être à égalité. Donc prendre et aider les gens en difficulté, ça fait partie de notre orientation politique. Du coup, chaque fois que de besoin, nous sommes toujours favorables à faire des actions. Je fais référence aussi au moment où il a fallu faire vacciner en masse. A Mens, on a ouvert un centre de vaccination pendant trois mois, quotidiennement. Pour nous, ce sont des démarches qui sont naturelles.