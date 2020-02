En Thaïlande, au moins 17 morts dans une attaque commise par un soldat

Les autorités thaïlandaises annoncent que 17 personnes et de nombreuses autres ont été blessées dans une attaque perpétrée ce samedi par un soldat dans le nord-est de la Thaïlande. Les forces de l'ordre sont toujours à la poursuite du tueur et ont bouclé un centre commercial de la ville de Korat.

Le tireur, identifié par la police comme un adjudant-chef thaïlandais, a volé un véhicule militaire et a posté des photos et vidéos de lui sur les réseaux sociaux, en tenue de combat, alors même qu'il était en train de tirer à travers la ville de Korat. Sur les réseaux sociaux, des photos et vidéos montraient des scènes de panique, des personnes en train de fuir et ce qui ressemble à des rafales d'arme automatique.