Enlèvement d'une religieuse mayennaise en Haïti : sa congrégation "en état de choc"

Soeur Agnès Bordeau, originaire de Peuton, au sud de Quelaines-Saint-Gault, a été enlevée ce dimanche en Haïti. Elle se rendait en voiture avec six autres religieux, dont un prêtre breton, et trois autres personnes à l'installation d'un autre curé, près de Port-au-Prince, la capitale haïtienne. Un gang armé est a priori à l'origine de ce kidnapping et réclame une rançon d'un million de dollars. Soeur Agnès Bordeau est âgée de 81 ans et fait partie d'une congrégation religieuse basée dans le Maine-et-Loire, la Providence de la Pommeraye. À travers la voix de la supérieure générale, Soeur Mariannick Caniou, la congrégation se dit "en état de choc" à l'annonce de l'enlèvement d'une des leurs. Quatre Soeurs de la Providence de la Pommeraye, dont Soeur Agnès Bordeau, sont actuellement en mission en Haïti.

"L'espoir est là"

Soeur Mariannick Caniou a été prévenue de l'enlèvement d'une des membres de sa congrégation directement par Haïti. La supérieure générale de la Providence de la Pommeraye, dont fait partie Soeur Agnès Bordeau, a décidé de l'annoncer à la congrégation "en disant clairement" ce qui s'était passé, sans faire "de non-dit sur l’événement". "Je leur ai dit qu'une voiture, a été enlevée avec dix personnes et que dans cette voiture, il y avait notre Soeur Agnès. Ensuite, j'ai recommandé de se tenir fermes dans la foi et l'espérance", affirme la supérieure générale. Soeur Mariannick Caniou reconnaît que les Sœurs ont déjà rencontré des "zones de violence", car elles sont présentes dans différents pays du monde mais c'est la première fois qu'elles sont confrontées à un enlèvement. La supérieure générale confie avoir eu une "certaine inquiétude" ces derniers temps face à la situation en Haïti. "Ce genre d'événements, d'enlèvements, cela devient de plus en plus fréquent en Haïti. Donc, c'est vrai que parfois, j'y pensais", avoue-t-elle. Et d'ajouter : "Mais en même temps, on ne peut jamais le prévoir et on espère toujours aussi que ça n'arrivera pas, d'une certaine façon".

Le choix de vie qu'on a fait nous expose à ce genre de situation.

Soeur Mariannick Caniou, supérieure générale de la Providence de la Pommeraye

Depuis l'annonce de l'enlèvement de Soeur Agnès Bordeau, la congrégation se dit "en état de choc". "On est dans la joie de Pâques. On chante Alléluia mais c'est un peu dur. On a un peu de difficulté à le chanter de toutes nos forces parce qu'il y a ce poids au fond de nos cœurs", décrit Soeur Mariannick Caniou, qui se dit également préoccupée pour les autres religieux kidnappés.

La supérieure générale a appelé les membres de sa congrégation à prier "ardemment". "L'espoir est là, l'espoir et l'espérance. L'important, c'est de tenir dedans, de rester dedans, de passer l'épreuve, de la traverser", souligne-t-elle.

La prudence des Sœurs

Les Soeurs de la Providence de la Pommeraye sont prudentes, selon leur supérieure générale. "La force de la vie communautaire, c'est de pouvoir nous aider les unes les autres. Et je sais que les Sœurs, là-bas en Haïti, se parlaient entre elles pour mesurer les risques des choses ou à ne pas faire. Mais là dans cet événement, elles n'ont pas pris de risque. Elles étaient avec des Haïtiens qui connaissent bien leur pays : c'est quelque chose de mesuré. C'est simplement que le pays vit dans cette forme de violence qui s'est développée ces dernières années. Donc aujourd'hui, nous nous en sommes victimes", affirme Soeur Mariannick Caniou.

Soeur Agnès Bordeau est décrite par sa supérieure générale comme une "femme relationnelle qui aime beaucoup les contacts, qui n'a pas peur d'entrer en relation avec les autres, d'être proche d'eux". La religieuse, aujourd'hui âgée de 81 ans, a l'habitude des missions difficiles à l'étranger. Entre 1991 et 2015, elle a par exemple vécu au Honduras et au Guatemala, où elle avait fait face à une attaque armée. À son retour en France, Soeur Agnès Bordeau s'est établie en région parisienne puis en Mayenne, à Grez-en Bouère. La religieuse était ensuite repartie en mission en Haïti en décembre 2018, alors qu'elle avait presque 80 ans.