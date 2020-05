Enseignement, médias, environnement et déconfinement : le monde méditerranéen face au Coronavirus

L’enseignement à distance

Au sommaire de cette édition, l’enseignement à distance, contrairement à l’enseignement en présentiel permet de fournir un enseignement en temps et lieu asynchrone.

Les apprenants n’ont plus besoin de se déplacer, et de se conformer à des horaires. On se forme où l’on veut et quand on veut il suffit de disposer d’une connexion Wifi et d’un ordinateur portable, d’une tablette ou d’un smartphone. Toutefois certains élèves ont du mal à trouver un rythme.

Il y a donc une augmentation de cas de décrochage, surtout chez les élèves ayant des difficultés. Nanette Ziade, de Radio Liban, 96.2 a rencontré la psychomotricienne Lama Badaoui

Le rôle des médias pendant la crise du COVID 19

La surabondance de faits et de chiffres alimentée par les médias peuvent contribuer à la une incompréhension de la situation voire un désintérêt pour la crise de la part du public.

Selon le professeur Essam Abdelfattah, « ce qui est inédit, ce sont les conditions de cette crise : nous sommes tous confinés. Mais on a ce besoin plus fort que jamais d'interactions, de liens.

C'est une des raisons pour lesquelles les médias et la presse sont à ce point nécessaires. Ils ont un rôle d'intermédiation.

Analyse du professeur Essam Abdelfattah, au micro de Dina Abdel Meguid de Radio le Caire.

Week-end de l’Ascension à la plage

En Corse, ce long week-end de l'Ascension a été marqué par la réouverture des plages. Du moins la quasi-totalité, puisque celles jugées trop petites restent inaccessibles.

Sur la plage de l'Arinella à Bastia, le soleil était au rendez-vous pour ce grand jour. Et après 2 mois de confinement, les amateurs de bronzette et de baignade, seul, en famille ou entre amis étaient là, en compagnie de Pierre-Louis Sardi pour RCFM France bleu

L’environnement naturel sain, un droit humain

La crise sanitaire mondiale de ce début de 21e siècle, nous montre qu’il est plus que jamais temps de préserver la Planète pour assurer notre santé.

Pour marquer le 50ème anniversaire de la Journée Mondiale de la Terre, le Partenariat de BirdLife, dont l’Association « Les Amis des Oiseaux » est le représentant en Tunisie, demande aux Nations Unies de réagir à la pandémie du coronavirus en prenant une mesure audacieuse : ajouter un 31e article à la déclaration universelle des Droits de l’Homme pour faire de l’environnement naturel sain un droit humain fondamental ! Plus de détails avec Mayada Shili de RTCI

