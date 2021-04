Le Royaume-Uni prépare les funérailles du prince Philip, dont le décès a été annoncé ce vendredi 9 avril. Des obsèques que l'époux de la reine d'Angleterre voulait simples et dont l'ampleur sera de toute façon limitée par la pandémie de coronavirus.

Entre coronavirus et volonté de simplicité du prince Philip, le Royaume-Uni prépare des funérailles sobres

Le Royaume-Uni est en deuil ce vendredi 9 avril, après la mort du prince Philip, époux de la reine d'Angleterre Elizabeth II. Les drapeaux sont en berne et un hommage national est prévu. Mais à cause de la pandémie de coronavirus, les rassemblements sont limités. Les funérailles s'annoncent donc plus simples que celles des autres membres de la famille royale. D'après des chroniqueurs royaux, c'était aussi le souhait du prince.

La date n'a pas encore été fixée. En vertu du protocole, le Lord Chamberlain - le plus haut fonctionnaire de la Maison royale - consulte d'abord le Premier ministre, puis la reine pour convenir de l'annonce des funérailles.

Le cercueil ne sera pas exposé au public

La famille royale prépare des funérailles qui s'annoncent très austères en raison de la pandémie de coronavirus. Quelques heures après l'annonce de la mort de Philip, à 99 ans, le palais de Buckingham a déclaré que les arrangements pour ses funérailles et d'éventuels événements commémoratifs officiel étaient "examinés" par la reine. "Les détails seront confirmés en temps voulu", a ajouté le palais.

Le College of Arms, organisation impliquée dans la mise en œuvre des protocoles royaux, a toutefois précisé sur son site internet que le prince Philip n'aurait pas de funérailles d'État, et que son cercueil ne serait pas exposé au public. Sa dépouille reposera au château de Windsor avant des funérailles à la chapelle St George, "conformément à la coutume et aux souhaits de Son Altesse Royale", indique cette organisation héraldique.

Les arrangements funéraires prévus ont été révisés compte tenu de la pandémie de Covid-19. Au palais de Buckingham, des Britanniques se succèdent pour déposer des fleurs au pied des grilles mais pour éviter les risques de contamination, la famille royale a demandé au public de ne pas se rendre près des résidences royales. Elle invite plutôt à faire un don à une association. Un recueil de condoléances a aussi été mis en ligne. Trente personnes maximum peuvent participer à un enterrement, selon les règles liées à la pandémie de coronavirus en vigueur à partir de lundi.

Simplicité et style militaire

La simplicité attendue de ces funérailles coïncide avec la personnalité du duc d'Edimbourg qui voulait éviter de faire "toute une histoire" de son enterrement, selon des chroniqueurs royaux. Elle tranche cependant avec les hommages passés pour d'éminents membres de la famille royale. Le cercueil de la mère d'Elizabeth II avait été exposé dans le Westminster hall, au Parlement de Londres après sa mort en 2002. Quelque 200.000 personnes avaient défilé pour lui rendre hommage, avec une file d'attente longue de plusieurs kilomètres.

Philip, un ancien commandant de la marine, a exprimé le souhait d'un enterrement de style militaire dans la chapelle St George du château de Windsor, à l'Ouest de Londres, où le prince Harry et Meghan Markle se sont mariés en 2018. D'après des médias, le prince Philip ne désirait pas être enterré dans la chapelle St George ou à l'abbaye de Westminster, mais plutôt dans les jardins Frogmore jouxtant le château de Windsor. Ce domaine abrite le mausolée de la reine Victoria et de son mari le prince Albert. Edward VIII, qui a abdiqué pour épouser Wallis Simpson, y est également enterré.

Drapeaux en berne et hommages

Les drapeaux officiels, dont l'Union Jack, sont mis en berne et le resteront jusqu'à 8 heures du matin le lendemain des funérailles. L'étendard royal situé au-dessus de la résidence royale continuera cependant de flotter pour symboliser la continuité de la monarchie. Les membres de la famille royale et de la maison royale porteront des vêtements et des brassards sombres.

Vendredi soir, les cloches de l'abbaye de Westminster devraient sonner 99 fois, une fois par minute, en hommage au prince de 99 ans. Des salves seront tirées dans tout le pays samedi à 13 heures, heure française (12H00 GMT). Le Parlement a été convoqué pour une séance spéciale d'hommages lundi.