Environ 200 personnes manifestent en soutien à l'Ukraine à Pau

Le 24 février 2023, marquait un triste anniversaire pour les réfugiés ukrainiens en Béarn et en Bigorre. Pourtant, un an après le début de la guerre, la mobilisation continue dans les rues de Pau**. Ce samedi 25 février, environ 200 personnes ont participé à un rassemblement organisé par l'association Vesna 64.** Le cortège est parti du parc Beaumont, et s'est arrêté un moment devant la mairie de Pau. Des chants ont été entonnés, et le maire, François Bayrou, est venu saluer les organisatrices.

"Je pensais que ça n'allait durer que quelques mois"

L'occasion de se rassembler et "d'être avec des gens de mon pays", explique Ania. Elle vient de Kiev et pour elle, l'intégration en France est difficile. "J'ai très envie de retourner dans mon pays, avec mes amis et ma famille. C'est très triste", raconte l'adolescente de 14 ans.

Comme elle, Veronica est au collège. Elle ne parle pas français alors c'est difficile de se lier aux autres. "Je suis bien en France, beaucoup de gens nous aident, mais je ne me suis fait que des amis ukrainiens". Elle espère que tout va bientôt se terminer et qu'elle pourra bientôt retourner en Ukraine.

Mais le conflit dure. C'est même surprenant pour Oksana, qui vit à Pau depuis 20 ans. "Je pensais que ça n'allait durer que quelques mois, et ça fait déjà un an. Toute ma famille est encore là-bas". Elle espère que la guerre va se terminer cette année.