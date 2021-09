Éruption d'un volcan aux Canaries : des centaines de bâtiments détruits, les évacuations s'accélèrent

L'éruption du volcan Cumbre Vieja sur l'île espagnole de La Palma, aux Canaries, se poursuit et s'intensifie, ce vendredi 24 septembre. Plus de 400 bâtiments ont été détruits par la lave et des milliers de personnes ont été évacuées depuis dimanche dernier.

Les explosions sont de plus en plus violentes sur l'île espagnole de La Palma, aux Canaries, ce vendredi 24 septembre. Le volcan Cumbre Vieja est entrée en éruption dimanche dernier. La lave a déjà détruit au moins 420 bâtiments et recouvert 190,7 hectares, selon les dernières données de Copernicus, le système européen de mesures géospatiales. 15,2 kilomètres de routes ont également été détruits.

De nouvelles évacuations ont été ordonnées sur l'île. © AFP - EMILIO MORENATTI / POOL

Et d'autres dégâts sont à craindre. Le volcan est entré dans une nouvelle "phase explosive qui s'intensifie", a indiqué le comité directeur du Plan spécial de protection contre le risque volcanique des îles Canaries (Pevolca) ce vendredi. En conséquences, de nouvelles évacuations ont été ordonnées. "Étant donné l'augmentation du risque pour la population", les autorités de l'archipel ont indiqué avoir "émis un ordre d'évacuation obligatoire pour les quartiers de Tajuya, Tacande de Abajo et la partie non évacuée de Tacande de Arriba", dans la commune d'El Paso. Un point de regroupement des habitants a été établi au stade de football d'El Paso.

L'éruption du Cumbre Vieja n'a fait aucun blessé ni victime mortelle mais a entraîné l'évacuation d'environ 6.100 personnes, dont 400 touristes, avant ces nouvelles évacuations.

Le volcan est entré en éruption dimanche. © AFP - ANDRES GUTIERREZ / ANADOLU AGENCY

Le volcan émettait par ailleurs un épais et massif nuage de cendres. Il a obligé plusieurs compagnies aériennes comme les compagnies régionales Blinter, Canaryfly ou la compagnie nationale Iberia, à suspendre tous leurs vols reliant La Palma vendredi, ont-elles annoncé sur Twitter.

La vitesse des coulées de lave a nettement ralenti ces derniers jour et les autorités ne sont plus en mesure de prédire si et quand elles pourraient arriver dans l'océan Atlantique. La rencontre entre la lave et la mer est redoutée en raison de l'émission de gaz toxiques qu'elle pourrait provoquer.