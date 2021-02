Espace : première image de Mars envoyée par la sonde "Espoir" des Emirats

C'est une superbe photo de mars qu'a envoyé la sonde "Espoir" des Emirats arabes unis, a annoncé l'agence spatiale nationale ce dimanche. Entrée dans l'orbite de la planète rouge il y a quelques jours, la sonde, baptisée Amal (Espoir en français), a envoyé son tout premier cliché mercredi. "La Mission Mars a capturé l'image du plus grand volcan du système solaire, Olympus Mons, émergeant dans la lumière du soleil tôt le matin", a souligné l'agence.

Une photo du plus grand volcan de notre système solaire

Cette photo a été prise à près de 25.000 km au-dessus de la planète rouge. On y voit donc l'Olympus Mons, mais aussi le Tharsis Montes, trois volcans nommés (de haut en bas) Ascraeus Mons, Pavonis Mons et Arsia Mons. Les Emirats deviennent le premier pays arabe à réaliser un tel exploit. "_La première image de Mars prise par la première sonde arabe de l'histoir_e, a tweeté Mohammed ben Rached al-Maktoum, l'émir de Dubaï et Premier ministre du pays. Nous espérons que cette mission conduira à de nouvelles découvertes sur Mars qui profiteront à l'humanité."

Le décollage de cet engin spatial non habité a eu lieu en juillet depuis le centre spatial de Tanegashima (sud-ouest du Japon). La sonde de 1.350 kg, de la taille d'un 4x4, a donc mis sept mois pour parcourir les 493 millions de kilomètres jusqu'à Mars. Elle restera en orbite pendant toute une année martienne, soit 687 jours.

La sonde est conçue pour fournir une image complète de la dynamique météorologique de la planète. Mais elle constitue avant tout un pas vers un objectif bien plus ambitieux : l'établissement d'une colonie humaine sur Mars dans un délai de 100 ans. Contrairement aux missions chinoise et américaine, "Espoir" ne se posera pas sur la planète rouge. En utilisant des instruments pour surveiller l'atmosphère martienne, elle devrait commencer à transmettre des informations en septembre, des données auxquelles les scientifiques du monde entier auront accès.