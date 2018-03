L'affaire Skripal continue de provoquer de sévères tensions diplomatiques. De nombreux pays, dont la France, les Etats-Unis, le Canada et 13 pays de l’Union européenne, ont décidé lundi de "manière concertée" d’expulser des diplomates russes après empoisonnement de l’ex-agent russe Serguei Skripal et de sa fille en Grande-Bretagne, attribué à la Russie.

"Menace grave à notre sécurité collective"

La France a expulsé quatre diplomates russes. "Nous avons notifié aujourd'hui aux autorités russes notre décision d'expulser du territoire français quatre personnels russes sous statut diplomatique, dans un délai d'une semaine", a déclaré le ministre des Affaires étrangères de la France Jean-Yves le Drian dans un communiqué.

Cette décision "fait suite aux conclusions du Conseil européen des 22 et 23 mars", a ajouté le chef de la diplomatie française. Et de préciser : "L'attaque de Salisbury constitue une menace grave à notre sécurité collective et au droit international" et "le Conseil européen est convenu qu'il n'existait pas d'autre explication plausible que celle de la responsabilité de la Fédération de Russie".

Des pays de l'ancien bloc soviétique emboîtent le pas

L'annonce française a fait suite, lundi après-midi, à celle des États-Unis, qui expulsent 60 "espions" russes et celle de treize autres pays de l'UE qui ont annoncé, en solidarité avec Londres, de déclarer personæ non gratta des diplomates russes.

Plusieurs pays ayant fait partie de l'ancien bloc soviétique, la Pologne, l'Ukraine, la République tchèque, les trois pays baltes ont également annoncé l'expulsion de diplomates russes.

Moscou promet de riposter

L'empoisonnement de l'ex-agent double russe Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia, le 4 mars à Salisbury en Grande-Bretagne, a provoqué une grave crise diplomatique entre Moscou et Londres. La Première ministre britannique Theresa May, qui avait affirmé que la Russie était "très probablement" derrière l'attaque, a salué la "réponse extraordinaire" de ses alliés.

Moscou a dénoncé une "provocation" et a promis de riposter.

© Visactu -