Essonne : une famille lance un appel aux dons pour les victimes du séisme d'Haïti

Une famille d'Itteville, dans l'Essonne, lance un appel aux dons pour aider les victimes du séisme en Haïti, qui a fait au moins 2 189 morts et plus de 12 000 blessés. Elle cherche du matériel pour mettre à l'abri les enfants d'un orphelinat.

La situation est toujours catastrophique en Haïti, où le séisme du 14 août a fait 2 189 morts et 12 000 blessés. Des centaines de milliers de personnes sont toujours sinistrées, sans abris. Une famille d'Itteville dans l'Essonne, souhaite aider ces victimes et lance un appel aux dons. Après avoir adopté leur fils sur l'île pendant le tremblement de terre de 2010, elle a monté une association, Erwan à Ella, et soutient un orphelinat de Port-au-Prince.

"Les enfants ne peuvent pas dormir à l'intérieur"

"On craint qu'il y ait des nouvelles secousses violentes et que des fissures se forment à la crèche. Le problème c'est que tout vibre régulièrement et notamment en soirée, et que les enfants ne peuvent pas dormir à l'intérieur", indique Céline Cavadaski-Herrard, la présidente.

La situation est encore aggravée par la tempête Grace qui a frappée l'ile mardi. "Il ne cesse de pleuvoir et on a besoin de mettre les enfants à l'abri pour la nuit", s'inquiète Céline Cavadaski-Herrard.

Besoin de grandes tentes et de couches

"On cherche deux grandes tentes d'environ 18m² pour que les enfants puissent dormir en sécurité la nuit", énumère la présidente de l'association. La structure compte "faire partir un container la semaine prochaine, qui est presque prêt". Il manque juste des couches, du lait infantile et de la nourriture non périssable.