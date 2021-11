Un nouveau site internet pour connaître les règles pour aller en Allemagne et en Suisse

Traverser la frontière n'est plus si simple depuis la crise sanitaire. Un nouvel outil a été mis en ligne ce mardi pour permettre aux Alsaciens d'y voir plus clair sur les règles pour se rendre en Allemagne et en Suisse.

Est-ce que je peux aller faire mes courses en Allemagne ? Faut-il un présenter un pass sanitaire ? En ces temps de crise sanitaire, les règles pour traverser la frontière ont régulièrement changé en Allemagne et en Suisse. La région Grand Est et la Collectivité européenne d'Alsace ont mis au point un nouvel outil mis en ligne ce mardi pour permettre aux Alsaciens d'y voir plus clair. Il a été élaboré en concertation avec le Centre européen de la Consommation et le réseau Infobest.

Un site mis à jour en temps réel

Il s'agit d'un formulaire où l'on retrouve les règles actuellement en vigueur dans les pays voisins. Il est réactualisé en temps réel. Pour l'instant, il n'y a que des informations sur l'Allemagne et la Suisse mais l'objectif est de prendre en compte à terme les règles en vigueur en Belgique et au Luxembourg.