Dimanche 24 juillet, le premier Tour de France féminin s'élance de Paris et l'équipe poitevine de la FDJ-Suez-Futuroscope est prête. Les six coureuses seront soutenues par 22 personnes du staff.

"On est très fier de participer à ce premier Tour de France féminin" se félicite la FDJ-Suez-Futuroscope

Derniers préparatifs sur les vélos des six coureuses de la FDJ-Suez-Futuroscope.

"C'est bon, on a tout ce qu'il faut", résume Lucas Fouquet, le chef des mécaniciens de l'équipe FDJ-Suez-Futuroscope, dans son atelier de Jaunay-Marigny. "Six filles de la FDJ, trois vélos par fille, ça fait 18 vélos. On emporte aussi de quoi remonter des vélos. Cadres, boyaux..." énumère-t-il. Pour ce premier Tour de France féminin, avec ses huit étapes en huit jours, l'équipe ne lésine pas sur les moyens. "Nous devons montrer que les équipes femmes arrivent aujourd'hui à mettre à disposition les mêmes moyens que pour les hommes", précise Stephen Delcourt, le manager.

Nous sommes bien conscients de vivre un moyen historique, un tournant !" Stephen Delcourt

Lucas Fouquet, le chef des mécaniciens, dans son tout nouveau camion. © Radio France - Fanny Bouvard

Ce dimanche 24 juillet, la course s'élancera de la Tour Eiffel, puis elle prendra la direction de l'Est. Après l'Alsace, elle rejoindra dimanche 31 juillet, la mythique super planche des belles filles. Autour de Stephen Delcourt et Lucas Fouquet, vingt autres membres de la FDJ seront présents. Médecins, ostéopathe, nutritionniste, mécaniciens, entraineurs... "Nous n'avons jamais emmené autant de personnes", reconnait Stephen Delcourt, qui rappelle que de 5 salariés en 2019, l'équipe est passée à 35 cette année.

Au-delà des très bonnes performances des filles de la sélection poitevine, les capacités financières de la FDJ démontre très nettement son ascension. "On a pu s'offrir un immense camion technique", sourit Lucas Fouquet. "On est la seule équipe féminine sur ce Tour".