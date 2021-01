États-Unis : ce qu'il faut savoir avant l'investiture de Joe Biden à la Maison Blanche

Le démocrate Joseph Robinette Biden Jr. entre ce mercredi 20 janvier à la Maison Blanche. Le 46e président des États-Unis prêtera serment sur la Bible à 12h heure locale (18h en France), devant le président de la Cour suprême John Robert, avant de prononcer son discours inaugural, dans lequel il insistera sur la nécessité de réconcilier les Américains. Il procédera ensuite à un examen des troupes militaires.

Sa vice-présidente Kamala Harris prêtera serment devant Sonia Sotomayor : la première Afro-américaine vice-présidente jurera donc devant la première Hispanique juge de la Cour suprême.

Le programme de la journée d'investiture

La cérémonie d'investiture se poursuivra en musique : la star de la pop Lady Gaga chantera le Star-Spangled Banner, l'hymne national américain, et Jennifer Lopez effectuera une prestation musicale.

Dans l'après-midi, Joe Biden a prévu de déposer une gerbe sur la tombe du Soldat inconnu au cimetière d'Arlington avec trois de ses prédécesseurs et leurs épouses : George W. et Laura Bush, Bill et Hillary Clinton, Barack et Michelle Obama. Sur le chemin du retour, le cortège du 46e président américain s'arrêtera à quelques centaines de mètres de la Maison Blanche et Joe Biden pourrait se rendre à pied jusqu'à sa nouvelle résidence. Il pourrait alors annoncer ses premières décisions présidentielles.

Le capitole est inaccessible pour cause de coronavirus et de vives tensions dans la société américaine. © AFP - SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

En lieu et place des traditionnels bals et concerts qu'enchaîne habituellement le couple présidentiel à Washington, la soirée se passera à la télévision, avec une émission spéciale animée par l'acteur Tom Hanks et qui verra Joe Biden et Kamala Harris s'exprimer à l'écran.

Une investiture sans président sortant

La tradition veut que le président sortant et la Première dame accueillent le nouveau couple présidentiel le matin de l'investiture et que tous se rendent ensuite au Capitole. Mais Donald Trump n'assistera pas à l'investiture de son successeur Joe Biden. Le Président sortant a prévu de quitter Washington mercredi à l'aube, quelques heures avant l'investiture de son successeur démocrate, qu'il n'a toujours pas félicité. "A tous ceux qui ont demandé, je n'assisterai pas à la cérémonie d'investiture le 20 janvier", avait-il fait savoir laconiquement dans un de ses derniers tweets avant que le réseau social ne le bannisse indéfiniment. Le milliardaire républicain a prévu de se rendre dans son fief de Mar-a-Lago, en Floride. Le vice-président Mike Pence sera présent.

Il faut remonter à 1869 pour trouver un autre président ayant refusé de se plier à cette tradition américaine. Le 4 mars 1869, Andrew Johnson était resté à la Maison Blanche pendant l'investiture de son successeur, Ulysses Grant, qui avait refusé de partager sa calèche avec lui pour se rendre au Capitole.

Pas de public

Depuis l'invasion du Capitole par des supporters de Donald Trump, le 6 janvier, Washington est transformée en camp retranché. Plus de 20.000 gardes nationaux, des réservistes de l'armée, y patrouillent en armes. Des clôtures grillagées ont été érigées et des blocs de béton disposés pour protéger des monuments comme la Maison Blanche et le Capitole, ou pour boucler des axes entiers.

à lire aussi VIDÉO - Donald Trump condamne les violences au Capitole, un policier succombe à ses blessures

La pandémie de Covid-19 s'ajoutant au contexte sécuritaire, le "National Mall", immense esplanade menant du Lincoln Monument au Capitole, sera fermé au public. C'est là que des centaines de milliers d'Américains se massent traditionnellement pour saluer leur nouveau président. À la place, un "champ de drapeaux" de près de 200.000 étendards représentera les citoyens qui n'ont pu faire le déplacement. Les habitants de Washington sont invités à rester chez eux pour suivre virtuellement la cérémonie d'investiture, afin de ne prendre aucun risque.

Le "champ de drapeaux" de près de 200.000 étendards sur le National Mall. © AFP - Joe Raedle / POOL

La police américaine a multiplié les mises en garde et affirmé que les menaces de nouvelles attaques armées de la part de groupes d'extrême droite étaient réelles. Elle sera sur les dents pendant cette journée historique.

Les principaux dossiers à venir pour Joe Biden

Le 46e président des États-Unis a promis de mener des réformes au pas de charge pour répondre à la crise sociale, sanitaire, raciale et économique qui secoue le pays. "Nous héritons d'un énorme gâchis, mais nous avons un plan pour le réparer", a-t-il annoncé. Il procédera au départ par décrets afin de contourner le Congrès et le Sénat et ainsi éviter les possibles lenteurs législatives dues au procès en destitution de Donald Trump. Joe Biden compte mettre sur pied un vaste programme de réformes :

revenir, dès le premier jour du mandat, au sein de l' accord de Paris sur le climat dont Donald Trump avait claqué la porte en 2017

dont Donald Trump avait claqué la porte en 2017 annuler le même jour le décret migratoire emblématique de Donald Trump, qui interdit l'entrée sur le territoire américain aux ressortissants de plusieurs pays, à majorité musulmane

emblématique de Donald Trump, qui interdit l'entrée sur le territoire américain aux ressortissants de plusieurs pays, à majorité musulmane lancer un plan de relance titanesque de 1.900 milliards de dollars pour répondre à l'urgence et empêcher le pays de s'enfoncer encore dans la crise économique

pour répondre à l'urgence et empêcher le pays de s'enfoncer encore dans la crise économique lancer un vaste plan d'investissements pour créer les millions d'emplois "bien payés" promis lors de sa campagne, répondre à l'urgence climatique ou encore résorber les inégalités raciales

pour créer les millions d'emplois "bien payés" promis lors de sa campagne, répondre à l'urgence climatique ou encore résorber les inégalités raciales accélérer la campagne de vaccination massive des Américains contre le Covid-19, alors que la pandémie a fait plus de 400.000 morts dans le pays

Les jours à venir pour Donald Trump

C'est une nouvelle procédure de destitution qui attend le président sortant dans les prochains jours. Le procès en destitution pourrait s'ouvrir quelques heures seulement après la prise de fonctions de Joe Biden. Les démocrates accusent le milliardaire républicain d'avoir "incité à l'insurrection" de ses partisans contre le Capitole.

Le camp Trump voit en ce procès "une attaque honteuse contre la Constitution et la démocratie" américaine. Mais à l'inverse, ce mardi, l'influent chef des sénateurs républicains, Mitch McConnell, a reconnu que les partisans de Donald Trump avaient été "abreuvés de mensonges" et "incités" à agir par le président américain.

Donald Trump va quitter la Maison Blanche ce mercredi [photo d'illustration]. © AFP - Brendan Smialowski

Mais à quoi sert une procédure en destitution après la fin du mandat ? Elle a une valeur symbolique, celle de ne pas laisser les actes de Donald Trump impunis... mais pas seulement. S'il est condamné, il perdra certains avantages réservés aux anciens présidents et il pourrait être "disqualifié de toute fonction" officielle. Il ne pourrait donc pas se présenter à la prochaine élection en 2024.

Donald Trump quitte quoi qu'il arrive ses fonctions sur un ultime sondage défavorable, avec seulement 34% de bonnes opinions sur son action, selon l'institut Gallup, un plus bas historique en quatre ans. Sa popularité moyenne durant son mandat est de 41%, soit la pire cote parmi tous les présidents sortants.