Etats-Unis : des mouvements de panique dans les stations services après le piratage informatique d'un oléoduc

L'arrêt d'un des plus importants oléoducs des Etats-Unis la semaine dernière suite à une attaque informatique sème la panique dans les stations-services sur la côte Est du pays.

Des files d'attente interminables devant les stations-services américaines. Certains automobilistes font même la queue avec des bidons ou des sacs plastiques à la main. A tel point que, dans certaines zones, la demande d'essence est deux à trois fois plus importante que d'habitude.

En cause, le piratage informatique dont le groupe Colonial Pipeline a été victime vendredi dernier. Son oléoduc est l'un des plus importants des Etats-Unis : il transporte 45% de l'essence, du diesel et du kérosène américains depuis les raffineries du Golfe du Mexique. Plusieurs Etats allant de la Floride à la Virginie ont déclaré l'état d'urgence, de quoi affoler encore davantage les consommateurs.

Hier, mercredi soir, la compagnie a annoncé avoir amorcé le redémarrage des opérations de son oléoduc. Les prochains jours risquent d'être encore compliqués à la pompe, avant un retour progressif à la normale. A cause de cet effet de pénurie, le prix moyen du gallon d'essence a dépassé les 3 dollars pour la première fois depuis 2014.