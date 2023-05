États-Unis : Donald Trump déclaré responsable d'agression sexuelle par un tribunal civil de New York

Donald Trump a été reconnu ce mardi coupable d'agression sexuelle et diffamation par un tribunal de New York, rapportent plusieurs médias américains, dont le New York Times et CNN. L'ancien président des États-Unis devra verser cinq millions de dollars d'indemnités à la victime, une ex-journaliste. "Ce verdict est une honte", a dénoncé le candidat à l'investiture républicaine. "Je n'ai absolument aucune idée de qui est cette femme", a-t-il assuré sur son réseau Truth Social. Son équipe de campagne a déclaré dans un communiqué qu'il comptait faire appel de la décision.

À l'issue de délibérations ayant duré près de trois heures, le jury d'un tribunal fédéral de Manhattan a décidé que l'ex-président n'était pas coupable de "viol", comme l'en accusait l'ancienne chroniqueuse de presse E. Jean Carroll, mais d'avoir agressé sexuellement l'ancienne journaliste et écrivaine dans les années 1990 et d'avoir diffamé celle-ci en la qualifiant de menteuse.

E. Jean Carroll, âgée de 79 ans aujourd'hui, a déclaré au cours du procès que Donald Trump, 76 ans, l'a violée dans une cabine d'essayage du magasin Bergdorf Goodman à Manhattan en 1995 ou 1996, puis a nui à sa réputation en dénonçant en octobre dernier sur les réseaux sociaux ses accusations comme un "canular" et un

"mensonge".