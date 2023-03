États-Unis : Donald Trump inculpé pour avoir versé un pot-de-vin à une actrice de films X

Donald Trump a dénoncé une "persécution politique et une ingérence dans l'élection" présidentielle de 2024.

Un grand jury d'un tribunal de New York a voté l'inculpation au pénal de Donald Trump dans une affaire d'achat du silence d'une actrice de films pornographiques en 2016, un fait sans précédent pour un ancien président. L'ancien locataire de la Maison Blanche, qui cherche à la reconquérir en 2024, devrait comparaître mardi, a indiqué ce vendredi à l'AFP son avocate.

De quoi parle-t-on ?

La nature exacte des charges retenues contre Donald Trump n'est pas encore connue, l'acte d'accusation étant encore sous scellés. Mais l'ex-président est officiellement inculpé par le procureur de Manhattan Alvin Bragg, dépendant de la justice de l'État de New York, pour une affaire de versement, juste avant la présidentielle de novembre 2016, de 130.000 dollars à l'actrice et réalisatrice de films X Stormy Daniels. Un grand jury - un panel de citoyens doté de pouvoirs d'enquête qui travaille de conserve avec des procureurs - a voté cette inculpation de l'ex-président.

C'est à l'été 2006 que le chemin de Stormy Daniels, plantureuse blonde du vrai nom de Stephanie Clifford, actrice, réalisatrice et scénariste de films X, croise celui du magnat de l'immobilier lors d'un tournoi de golf dans un complexe de luxe du Nevada. Tout juste âgé de 60 ans, Donald Trump vient d'avoir un petit garçon avec son épouse Melania.

D'après le récit qu'en fait l'ancienne strip-teaseuse, alors âgée de 27 ans, l'homme d'affaire la remarque et l'invite à dîner dans sa suite. Elle assure qu'ils ont ensuite eu une relation sexuelle consentie, ce qu'il nie. Ce qui est avéré en revanche, c'est que Stormy Daniels a reçu 130.000 dollars dix ans plus tard, juste avant la présidentielle de 2016, pour garder le silence sur l'affaire. C'est ce versement, signé dans le cadre d'un contrat de confidentialité et révélé en 2018 par le Wall Street Journal, qui est au centre de l'affaire.

La justice new-yorkaise soupçonne en effet Donald Trump d'avoir violé les lois sur le financement des campagnes électorales. En août 2018, son avocat Michael Cohen admet finalement avoir effectué le versement "à la demande" de Trump. Ce dernier est obligé d'admettre le paiement mais assure, sur Twitter, ne pas avoir utilisé "l'argent de la campagne".

Un risque d'embrasement ?

Donald Trump, favori pour l'investiture républicaine, a vivement critiqué son inculpation, dénonçant une "persécution politique et une ingérence dans l'élection" présidentielle de 2024. "Je suis certain que cette chasse aux sorcières se retournera violemment contre Joe Biden", a-t-il assuré dans un très long communiqué, se disant "complètement innocent" et indiquant qu'il ne retirerait pas sa candidature. "Personne n'est au-dessus de la loi", a déclaré jeudi l'avocat de l'actrice de films pornographiques Stormy Daniels.

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis, principal rival républicain de Donald Trump même s'il ne s'est pas encore officiellement déclaré candidat à la présidentielle de 2024, a dénoncé l'inculpation comme étant "contraire aux valeurs de l'Amérique". Pour l'ancien vice-président de Donald Trump, Mike Pence, "c'est une honte !". "Cela ne servira qu'à diviser encore davantage notre pays", a déclaré sur CNN celui qui flirte aussi avec l'idée d'une candidature en 2024.

Les autorités ont renforcé la sécurité autour du tribunal après que Donald Trump a appelé le 18 mars à des manifestations nationales, rappelant sa rhétorique avant l'attaque du Capitole par ses partisans le 6 janvier 2021.