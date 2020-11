Etats-Unis : Donald Trump s'exprime pour la première fois depuis l'élection

"Le temps le dira": pour la première fois, Donald Trump a entrouvert la porte à une défaite face à Joe Biden. Simple maladresse ou début de résignation? Le président sortant, pour sa première prise de parole publique depuis plus d'une semaine, a évoqué la possibilité d'un revers électoral au détour d'un commentaire sur la recrudescence de la pandémie de Covid-19 aux Etats-Unis. _ "_Je pense que le temps nous dira quelle administration nous aurons, mais quoi qu'il se passe à l'avenir, qui sait, je peux vous dire que cette administration n'imposera pas de confinement", a-t-il déclaré, beaucoup moins catégorique que dans ses tweets dénonçant à l'envi une élection "truquée".

Des manifestation prévues à Washington

Certains partisans du président, parmi les plus radicaux d'entre eux, ont prévu de manifester samedi à Washington, même si le camp Trump est dans l'incapacité de produire un seul élément concret prouvant l'existence d'une fraude électorale à grande échelle. Donald Trump a écrit dans un tweet envisager de se rendre à cette manifestation : "Cela fait chaud au coeur de voir tout cet énorme soutien, surtout ces rassemblements spontanés qui fleurissent à travers le pays, dont un grand samedi à (Washington) DC. Je pourrais même essayer de passer dire bonjour". Comme dans une réalité parallèle, ses ministres et conseillers les plus fidèles assurent aussi préparer le terrain à "un second mandat Trump".