États-Unis : Donald Trump se prépare à comparaître devant la justice pénale, une première historique

Donald Trump, et les États-Unis avec lui, s'apprête à vivre une première historique : il va rejoindre New York ce mardi, où il doit comparaître le lendemain devant la justice pénale après avoir été inculpé en lien avec un paiement à une star du porno . Qu'un ex-président américain soit présenté ainsi à un juge est sans précédent. Donald Trump, clame son innocence et crie depuis plusieurs jours à la "chasse aux sorcières". Pourquoi est-il inculpé ? Comment va se passer cette comparution ? Peut-elle remettre en cause sa candidature à la course à la Maison Blanche en 2024 ? On vous explique.

Pourquoi est-il présenté à un juge ?

La justice new-yorkaise avait ouvert en 2018 une enquête sur un versement de 130.000 dollars effectué à l'actrice pornographique Stormy Daniels juste avant l'élection présidentielle de 2016 pour qu'elle taise une supposée relation extraconjugale avec Donald Trump. La somme n'avait pas été déclarée dans les comptes de campagne du candidat républicain, une violation possible des lois électorales de l'État, et enregistrée en "frais juridiques" dans les comptes de son entreprise, dont le siège est à New York.

En janvier, le procureur démocrate de Manhattan Alvin Bragg avait mis sur pied un grand jury (un panel de citoyens tirés au sort et dotés de larges pouvoirs d'enquête) afin de déterminer s'il existait suffisamment d'éléments pour inculper Donald Trump.

Après trois mois d'investigations et l'audition de nombreux témoins, le grand jury a adopté jeudi dernier un acte d'accusation dont le contenu n'a pas été rendu public.

Que va-t-il se passer ce mardi ?

Donald Trump, qui vit en Floride, doit se présenter ce mardi devant la justice new-yorkaise afin de se voir formellement notifier les charges pesant contre lui. Le milliardaire devra décliner son nom, âge, profession, se soumettre à une prise d'empreintes digitales et être pris en photo, comme tout prévenu. D'ordinaire, le rituel est bien rodé. Cette fois, le fait qu'il s'agisse d'un ancien chef d'État laisse planer le suspense sur le déroulement de la comparution et "rien n'est encore arrêté", selon l'un des avocats de Donald Trump, Joe Tacopina.

D'après son avocat Joe Tacopina, il ne sera pas menotté mais pourrait avoir à traverser des couloirs, en présence de médias. Les procureurs démocrates "vont essayer de se faire plaisir en le paradant", a estimé Me Tacopina sur la chaîne NBC. Il comparaîtra ensuite devant un juge de l'Etat de New York, devant lequel il plaidera "non coupable", a fait savoir son avocat.

Le dossier devrait être confié, selon les médias américains, au juge Juan Merchan, qui a supervisé l'an dernier le procès pour fraudes fiscales de la Trump Organization. Ce magistrat "ME DÉTESTE", a écrit Donald Trump vendredi. Le jour même, à 20H15 heure locale, il a prévu de s'exprimer depuis la Floride, ont annoncé ses services.

Quelles seront les suites de cette audition ?

L'avocat de Donald Trump a indiqué qu'il comptait introduire "immédiatement" plusieurs recours pour tenter de faire invalider l'inculpation de son client. Il pourrait plaider que l'enquête était à charge ou un vice de forme, ce qui devrait ralentir la procédure. S'il n'obtient pas gain de cause, le cours normal de la justice prévoit trois scénarios après une inculpation :

Les charges peuvent être abandonnées. Cette hypothèse, relativement fréquente, est assez peu probable dans le dossier de Donald Trump compte tenu de son retentissement, même si certains observateurs estiment que le dossier n'est juridiquement pas très solide.

Cette hypothèse, relativement fréquente, est assez peu probable dans le dossier de Donald Trump compte tenu de son retentissement, même si certains observateurs estiment que le dossier n'est juridiquement pas très solide. L'accusé peut passer un accord avec les procureurs et accepter de plaider coupable pour s'éviter un procès et obtenir une peine plus légère. Cette option paraît impossible, Donald Trump répétant à l'envi qu'il n'a rien fait de mal.

pour s'éviter un procès et obtenir une peine plus légère. Cette option paraît impossible, Donald Trump répétant à l'envi qu'il n'a rien fait de mal. La justice organise un procès, mais doit auparavant respecter plusieurs procédures, avec diverses audiences préalables. Là encore, les avocats de Donald Trump useront de tous les leviers possibles pour retarder cette échéance.

Est-ce que cela peut l'empêcher de briguer un second mandat ?

Cette audience se produit au moment où le milliardaire de 76 ans est lancé dans la course à l'investiture républicaine pour la présidentielle de 2024 . Mais sa comparution ne l'empêchera pas de se présenter. Aux États-Unis, une personne accusée au pénal ou condamnée peut être candidate à n'importe quelle poste et élue. La Constitution prévoit une seule exception à l'exercice d'une fonction officielle : avoir participé à une "insurrection" ou à une "rébellion" contre les États-Unis.

Ce scénario n'est pas totalement écarté : Donald Trump, qui s'est lancé dès novembre dernier dans la course à la présidentielle de 2024, fait l'objet d'une enquête de la justice fédérale pour son rôle dans l'assaut contre le Capitole le 6 janvier 2021. Une enquête parlementaire a recommandé de l'inculper pour "appel à l'insurrection", mais aucune charge n'a été retenue contre lui à ce stade.

Les partisans de l'ancien président veulent croire que sa mise en accusation ne fera que consolider sa candidature en 2024, en renforçant leur sentiment d'un "complot" contre lui. Ses supporters, dont l'élue Marjorie Taylor Greene, ont prévu de manifester mardi à New York contre "l'odieuse attaque" du procureur contre lui. La police de New York est déjà en état d'alerte pour éviter tout débordement. Le maire a d'ailleurs mis en garde ce lundi sur de possibles "fauteurs de troubles".

Si de nombreux républicains semblent faire bloc autour de lui, y compris parmi ses rivaux, l'ex-gouverneur de l'Arkansas Asa Hutchinson a lui annoncé ce dimanche sa candidature à la présidentielle de 2024, estimant dans le même souffle que Donald Trump devait se retirer de la course au vu de son inculpation.