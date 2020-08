États-Unis : Joe Biden choisit la sénatrice Kamala Harris comme colistière

Aux Etats-Unis, Kamala Harris a été désignée par Joe Biden, le candidat démocrate à la Maison-Blanche comme sa colistière. Elle pourrait donc devenir la toute première vice-présidente de l’histoire. La sénatrice s’est dite « honorée » d’accompagner Joe Biden, qui affrontera Donald Trump lors de l'élection du 3 novembre.

Un CV bien rempli

En 2011, Kamala Harris était devenue la première femme élue procureure générale de Californie. La sénatrice de 55 ans, seconde femme noire investie à la Chambre Haute, a l’habitude de briser les plafonds de verre. « Ma mère me disait souvent : Kamala, tu seras peut-être la première à accomplir de nombreuses choses. Assure-toi de ne pas être la dernière » raconte-t-elle.

Elle était elle même candidate à la primaire démocrate contre Joe Biden, avant de jeter l'éponge faute de moyens financiers, et s'était alors illustrée en l'attaquant violemment sur les questions raciales. Elle, fille d’un père jamaïcain et d’une mère indienne, qui avait grandi dans la Californie ouverte d’esprit des années 60.

Pour autant, Kamala Harris ne brille pas par son progressisme. Elle est même régulièrement critiquée pour sa dureté, en tant que procureure, envers les minorités. Mais c’est peut-être cela face qui paiera face à un Donald Trump qui se décrit comme le président de "la loi et de l’ordre" et qui l’a propulsée sur le ticket présidentiel. Au cours d'un point de presse à la Maison blanche, Donald Trump a qualifié Kamala Harris de sénatrice "la plus méchante, la plus horrible, la plus irrespectueuse" et "la plus libérale".

Barack Obama, qui demeure probablement la personnalité la plus populaire du Parti démocrate, a fait les louanges de Kamala Harris. "Elle a passé sa carrière à défendre notre Constitution et à se battre pour des gens ayant besoin d'un traitement équitable", a déclaré sur Twitter l'ancien président.

Kamala Harris se rêvait première femme présidente, elle pourrait devenir la première vice-présidente, en attendant l’élection de 2024 pour laquelle elle apparaît comme la dauphine désignée. .