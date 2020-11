États-Unis : Joe Biden s'engage "à être un président qui rassemble"

Biden Campaign via CNP

Quelques heures après l'annonce de sa victoire par les médias américains, Joe Biden a prononcé samedi son premier discours en tant que "president elect", président élu, chez lui à Wilmington, dans le Delaware. Le candidat démocrate, âgé de 77 ans, a passé le seuil des 270 électeurs nécessaires pour être élu sera donc le 46e président des Eatas-Unis. Il prendra ses fonctions le 20 janvier 2021.

Unifier le pays

Ses partisans l'attendaient depuis plusieurs heures pour voir ce discours, en "drive-in", comme tous ses meetings depuis des semaines : tout le monde était dans sa voiture ou debout sur le toit ou le capot. Joe Biden a appelé les Américains à ne plus traiter leurs "opposants comme des ennemis". "Je m'engage à être un président qui ne cherche pas à diviser, mais à rassembler, qui ne voit pas des états républicains ou des états démocrates, mais qui voit seulement les États-Unis d'Amérique, a t-il dit. Je travaillerais avec tout mon cœur pour gagner votre confiance. C'est l’Amérique à laquelle je crois, une Amérique qui s'occupe des gens. Il est temps de mettre de coté les attaques verbales, de faire retomber la pression. Nous devons nous regarder à nouveau, nous écouter et pour faire des progrès, nous devons arrêter de considérer nos adversaires comme des ennemis. Ils ne sont pas nos ennemis, ils sont des Américains. Ils sont américains."

"Notre première mission sera de parvenir à contrôler la pandémie de coronavirus"

Joe Biden a clairement annoncé quelle serait la priorité du début de son mandat fin janvier : la lutte contre l'épidémie de coronavirus qui a déjà fait plus de 237.000 morts aux Etats-Unis. Et il se met au travail dès maintenant : une cellule de crise sur le coronavirus va être créée, avec des scientifiques et des experts pour travailler sur un plan qui entrera en vigueur dès le 20 janvier 2021, jour de son investiture. "Notre mission reposera sur la science, la compassion et l'empathie a-t-il expliqué. Je ne ménagerai pas mes efforts et je serai complètement engagé pour venir à bout de cette pandémie".

La première vice-présidente de l'histoire des États-Unis

Avant que le futur président en prenne la parole, sa colistière, la sénatrice Kamala Harris a prononcé son premier discours en tant que vice-présidente élue. Elle est la première femme à occuper ce poste, mais "pas la dernière" a-t-elle assuré sur scène. Vêtue d'un tailleur blanc, en hommage aux suffragettes, elle a notamment hommage à toutes les femmes qui se sont battues pour leurs droits, elle déclaré : "je pense à ces générations de femmes, les femmes noires, les femmes asiatiques, blanches, latinas, amérindiennes, à toutes ces femmes qui à travers l'histoire ont ouvert la voie jusqu'à ce soir. Des femmes qui se sont battues, qui ont fait des sacrifices, d'énormes sacrifices pour atteindre l'égalité, la liberté et la justice pour tous... y compris les femmes noires qui trop souvent sont oubliées mais qui montrent qu'elles sont la colonne vertébrale de notre démocratie (...) Quel formidable exemple du caractère de Joe ; il a eu le courage d'abattre une des barrières les plus anciennes de notre pays en choisissant une femme pour devenir sa vice-présidente"