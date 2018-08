A New York, devant un juge fédéral de Manhattan et dans une salle d'audience bondée, Michael Cohen, l'ex-avocat de Donald Trump a directement accusé le président. Il a reconnu avoir versé 130.000 et 150.000 dollars à deux femmes affirmant avoir eu une liaison avec Donald Trump en échange de leur silence, et ce "à la demande du candidat". Objectif : éviter l'ébruitement d'informations "qui auraient porté préjudice au candidat" pour l'élection présidentielle.

C'est un véritable coup de tonnerre, car Michael Cohen était un fidèle parmi les fidèles. Lui qui s’était dit prêt à "prendre une balle" pour Donald Trump le désavoue et semble déterminé à entraîner le président dans sa chute.

Un coup dur pour Donald Trump

D'un point de vue du droit, l'ex-avocat du président a donc dit sous serment que Donald Trump lui avait ordonné d’enfreindre la loi fédérale pour se faire élire. En d'autres termes qu'il est complice de crime fédéral.

Alors Trump peut-il être inquiété par la justice ? C'est la question que se pose la presse américaine.

Aux Etats-Unis, un président peut être entendu comme témoin lors d'un procès pénal mais ne peut pas être jugé ni condamné durant l'exercice de ses fonctions.

Vers une procédure de destitution du président américain ?

Avec ces nouvelles accusations très graves, Donald Trump est-il sur un siège éjectable ? Une procédure de destitution est-elle envisageable ? Pas tout de suite car c'est une procédure longue et complexe.

Toute enquête sur une éventuelle procédure de destitution doit être lancée par le Congrès, qui rassemble le Sénat et la Chambre des représentants, l’équivalent de notre Assemblée nationale et de notre Sénat. Or, le président américain possède un atout de taille : le parti républicain est majoritaire au Congrès. Mais pour combien de temps ? Au fur et à mesure des scandales, Trump divise jusque dans son propre camp et pourrait perdre sa majorité aux prochaines élections de mi-mandat. Elles se tiendront le 6 novembre 2018.