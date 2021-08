EN IMAGES - États-Unis : l'ouragan Ida prive la Nouvelle-Orléans d'électricité

L'ouragan Ida, rétrogradé en catégorie 1 ce lundi, a frappé l'état américain de Louisiane et prive d'électricité la ville de la Nouvelle-Orléans. L'ouragan s'est affaibli dans la nuit et a fait au moins une victime et d'importants dégâts matériels.

Une ville entière plongée dans le noir. C'est l'une des conséquences du passage de l'ouragan Ida à La Nouvelle-Orléans, en Louisiane. L'ouragan s'est affaibli dans la nuit de dimanche à lundi, après avoir fait au moins une victime. Classé en catégorie 4 à son arrivée à la mi-journée dimanche sur les côtes de cet Etat du sud des Etats-Unis, l'ouragan est retombé en catégorie 1.

Image satellite de l'ouragan Ida, qui a frappé la Louisiane. © Maxppp - Noaa

"Un affaiblissement rapide est attendu au cours de la journée prochaine, mais Ida devrait rester un ouragan jusqu'à tard ce soir", avait indiqué le Centre national des ouragans (NHC) dans son bulletin de début de soirée.

Les rues de La Nouvelle-Orléans, ce lundi. © AFP - Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Un million de foyers privés de courant en Louisiane

La compagnie Entergy, qui distribue l'électricité dans le sud-est de la Louisiane, "a confirmé que La Nouvelle-Orléans était sans électricité". "La seule électricité dans la ville vient des générateurs", a-t-elle précisé. Au total, près d'un million de foyers étaient privés d'électricité dimanche soir à travers la Louisiane, selon un site spécialisé.

Le niveau de l'océan est monté de plus d'un mètre et demi

Le NHC a mis en garde contre le "risque mortel" créé par l'ouragan et a exhorté les résidents des zones affectées à "prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger leur vie et leurs biens". Le niveau de l'océan était de plus d'un mètre et demi au-dessus de sa moyenne habituelle haute à plusieurs endroits, selon le NHC.

Le président Joe Biden appelle à la prudence

A 11h locales (6h à Paris, Ida progressait encore avec des vents de 153 km/h, moins violents que lorsqu'il a touché terre dimanche peu avant midi à Port Fourchon, à quelque 160 km au sud de La Nouvelle-Orléans. "C'est un cyclone potentiellement mortel", a souligné le président Joe Biden, qui s'est rendu dimanche au siège de l'agence américaine de gestion de crise (FEMA) et a prié la population de prendre la menace au sérieux.

Les rues de La Nouvelle-Orléans, ce lundi. © AFP - SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Une personne tuée par la chute d'un arbre

Une personne a été tuée par la chute d'un arbre à Prairieville, près de la Nouvelle-Orléans, a indiqué le bureau du shérif local. A La Nouvelle-Orléans, avant même l'arrivée de l'ouragan, des averses et rafales de vent balayaient les rues désertées, tous les magasins, stations-service et maisons étaient barricadés, le quartier français ayant fini par se vider, a constaté l'AFP sur place.

Le toit d'un bâtiment s'est envolé dans le quartier français de La Nouvelle-Orléans. © AFP - Patrick T. FALLON

Il n'y a aucun doute que les prochains jours et semaines seront extrêmement difficiles - Le gouverneur de Louisiane

Ida "sera l'un des ouragans les plus puissants à frapper la Louisiane depuis au moins les années 1850", avait prévenu le gouverneur de l'Etat, John Bel Edwards. "Il n'y a aucun doute que les prochains jours et semaines seront extrêmement difficiles", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.