Etats-Unis : la pénurie de chauffeurs des "school bus" chamboule la rentrée

Qui pour conduire les écoliers américains en cours ? Avec la rentrée scolaire ces jours ci dans certains Etats du pays, de nombreuses écoles n'arrivent pas à trouver des conducteurs de "school bus", ces fameux bus jaunes de transport scolaires. Les Etats-Unis font face à une pénurie de chauffeurs depuis le début de la crise sanitaire.

Certains ont démissionné car ils refusent le port du masque obligatoire. D'autres, des retraités qui complétaient ainsi leur pension, préfèrent ne pas reprendre du service avec le coronavirus. "Nous avons _beaucoup de chauffeurs qui font ce travail en complément de leur retraite_" explique Greg Jackson, responsable des transports du district scolaire de Jeffco, dans le Colorado.

700 dollars pour les parents taxis

Pour permettre aux élèves de se rendre en cours, certains établissements mettent donc les parents à contribution. L'école privée EastSide Charter School à Wilmington, dans le Delaware, propose ainsi de payer ceux qui accepteront de faire le taxi : 700 dollars par an pour chaque enfant emmené et ramené quotidiennement de l'école, s'ils vivent à plus d'un ou deux kilomètres de leur établissement.

Les salaires proposés par attirer les candidats potentiels bondissent également, avec des primes à l'embauche qui atteignent parfois 4.000 dollars. Certains employés de bureau sont également réquisitionnés pour conduire, les trajets des bus qui circulent sont parfois rallongés ou les arrêts regroupés. Pas de quoi combler la pénurie de conducteurs : il manque encore 5.000 places pour accueillir tous les élèves dans les cars scolaires dans les écoles publiques de Pittsburgh, en Pennsylvanie, qui ont décidé de repousser la rentrée de deux semaines.

Des milliers d'offres à pourvoir

Les offres de postes de chauffeurs scolaires ont presque doublé depuis le début de la crise sanitaire, jusqu'à 5.000 sur certains sites de recrutement, précise à l'AFP Julia Pollak, économiste pour le site ZipRecruiter.com. Dans le même temps, les effectifs ont été réduits d'un quart, avec en juin 158.000 conducteurs de "school bus" recherchés, selon les données officielles du bureau des statistiques (BLS), et ce n'est pas le seul secteur dans lequel la main d'œuvre manque.

Une fois les volontaires trouvés, le casse-tête est loin d'être résolu, car il faut encore former les nouveaux chauffeurs. Des recrues qui utilisent parfois ces nouvelles compétences pour filer vers le secteur privé, avec de meilleures rémunérations. "C'est arrivé souvent", explique Greg Jackson. Les services de bus scolaires pourraient donc rester irréguliers encore plusieurs semaines dans certaines villes américaines.