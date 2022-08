Etats-Unis : "Ma demeure a été perquisitionnée par le FBI" s'indigne Donald Trump

"Notre nation vit des jours sombres, ma belle demeure, Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride, est assiégée et a été perquisitionnée et occupée par de nombreux agents du FBI", a déclaré Donald Trump dans un communiqué, ce mardi 9 août. L'ancien Président des Etats-Unis affirme être victime d'une "persécution politique".

Si la police fédérale n'a, pour l'heure pas confirmé cette opération, Donald Trump assure que le FBI a "forcé" son coffre-fort. La perquisition concernerait des documents officiels, parfois classifiés, avec lesquels le milliardaire était parti en quittant la Maison Blanche.

Une enquête ouverte

En janvier dernier, 15 cartons de ces documents avaient ainsi déjà été récupérés et une enquête a été ouverte depuis. Dans ces boîtes, des lettres de Barack Obama et du leader nord-coréen Kim Jong Un, une carte des Etats-Unis qui avait fait l'objet d'échanges houleux avec le service météo américain, mais aussi, selon le Washington Post, plusieurs documents marqués "secret défense". Les Archives nationales assurent que le républicain n'avait en aucun cas le droit de partir avec ces cartons. En vertu d'une loi de 1978, tout président américain doit transmettre l'ensemble de ses e-mails, lettres et autres documents de travail à cette agence, chargée de les conserver.