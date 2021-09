États-Unis : la tempête Ida cause d'impressionnants dégâts, au moins 44 morts dans la région de New York

Des rues défigurées, des routes submergées, des maisons soufflées comme des châteaux de cartes.... La région de New York tente d'évaluer les dégâts, ce vendredi, après avoir été frappée par des pluies torrentielles et des inondations soudaines et historiques qui ont fait au moins 44 morts, dans le sillage dévastateur de la tempête Ida.

Des victimes prises au piège chez elles à New York

Dans la mégapole économique et culturelle américaine, la police a dénombré au moins 13 victimes, dont plusieurs prises au piège et noyées dans leurs sous-sols, des logements parfois insalubres aménagés au pied des immeubles de Manhattan, du Queens ou de Brooklyn. Les pompiers ont porté secours à des centaines de résidents. Des rues, avenues, voies rapides ont été soudainement transformées en torrents.

Noyés en tentant de sortir de leur voiture

Juste au nord de Manhattan, dans le comté huppé de Westchester, en bord de mer, qui était encore jeudi soir cerné par des eaux boueuses et saumâtres, l'un de ses responsables, George Latimer, a indiqué sur CNN que trois personnes qui avaient tenté de sortir de leur voiture se sont elles aussi vraisemblablement noyées.

Un policier affecté à la surveillance du trafic routier est décédé dans l'Etat voisin du Connecticut.

Au moins 23 morts dans le New Jersey, défiguré

Mais le pire bilan est pour le New Jersey, Etat qui fait face à New York, avec "au moins 23 personnes qui ont perdu la vie", a indiqué le gouverneur Phil Murphy. La plupart des victimes ont été prises par surprise et au piège dans leur voiture et sont mortes probablement noyées, a déploré le responsable.

A Manville, dans le New Jersey. © AFP - Satellite image ©2021 Maxar Technologie

Près de Philadelphie, quatre personnes sont décédées, selon les autorités locales.

Les dégâts dans la ville de Philadelphie. © Maxppp - Jim Z. Rider

Etat d'urgence à New York et dans le New Jersey

La Maison Blanche a déclaré l'état d'urgence dans les Etats de New York et du New Jersey, ordonnant aux agences fédérales d_'"identifier, mobiliser et fournir à discrétion les équipements et le ressources nécessair_es". "Nous sommes tous ensemble. La nation est prête à aider", a déclaré le président Joe Biden qui doit se rendre ce vendredi en Louisiane, premier Etat à avoir subi dimanche les ravages d'Ida qui a détruit de nombreux bâtiments et prive toujours des centaines de milliers de foyers d'électricité.