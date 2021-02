Etats-Unis : la tribu Cherokee demande à Jeep de changer le nom de son 4x4

Et si le Cherokee, 4x4 historique de la marque automobile Jeep, changeait bientôt de nom ? Le chef de la tribu des Cherokee a en tout cas fait savoir à la maison-mère de Jeep le 23 février qu'il ne tolérait pas l'usage de leur nom par l'entreprise.

Je pense que le moment est venu, dans ce pays, pour les entreprises et équipes sportives, de retirer les noms, images, et mascottes amérindiens de leurs produits, maillots et équipes" - Chuck Koskin Jr, chef de la tribu des Cherokee

Jeep a lancé ce 4x4 en 1974, et plusieurs modèles se sont succédé depuis. Le constructeur automobile n'a toujours pas répondu à sa demande. "Je suis sûr que cela était bien intentionné, mais _cela ne nous honore pas d'avoir notre nom inscrit sur le côté d'une voiture_", a déploré Chuck Koskin Jr.

Les Redskins et les Indians ont déjà changé leur nom

_"_La meilleure façon de nous honorer est d'en apprendre davantage sur notre gouvernement, notre rôle dans ce pays, notre histoire, notre culture et notre langue et d'avoir un dialogue constructif avec les tribus reconnues par le gouvernement fédéral sur l'appropriation culturelle", a encore souligné Chuck Hoskin Jr. Sous pression, l'équipe de football américain de Washington et celle de baseball de Cleveland ont, elles aussi, récemment abandonné leurs noms empruntés à des tribus amérindiennes, respectivement les Redskins, et les Indians.